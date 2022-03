Rocío Flores: “Por ahora, no quiero que Marta Riesco se case con mi padre”, Antonio David

Rocío Flores quiere dejar todo muy claro, no desea que le enfrenten con Ana María Aldón. Su relación no es como le gustaría a la familia, pero de ahí a estar la una contra la otra va un abismo.

La joven sale al paso de los que aseguran que tuvo una conversación subida de tono con la mujer de Ortega Cano… con una frase contundente: “No le he leído la cartilla a Ana María, el que diga eso miente.”

A la hija de Antonio David Flores, aunque sigue pensando que “tengo el mejor padre del mundo… a pesar de que haya cosas suyas que no entiendo”, no le gustaría que “mi padre se casara pronto con Marta Riesco“, de la que, por cierto, no ha escuchado su canción ‘No tengas miedo’.

Rocío Flores en 'El Programa de Ana Rosa' FOTO: Mediaset

Por su parte, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa” y colaboradora de ‘Ya son las ocho’, ha confesado que “me gustaría casarme con Antonio David en una playa y tener hijos con él”.

El ex guardia civil está orgulloso de la “carrera musical” de su novia y presume en YouTube de que Marta supera en visitas en Spotify al mismísimo Manuel Carrasco.

Marta y Rocío son compañeras en el espacio matinal de Telecinco, incluso llegaron a mantener una buena amistad… hasta que salió a la luz que Flores podría haber sido infiel a su esposa Olga con su actual pareja. Ahora no se hablan. El respeto es mutuo, pero ahí se queda la cosa.