“Me siento traicionado”: Diego Arrabal saca a la luz el audio con el que Ana María Aldón le amenazó en Telecinco

Diego Arrabal lo ha vuelto a hacer. El colaborador de ‘Viva la Vida’ llevaba unos días anunciando que haría público un audio que le mandó a Ana María Aldón el pasado 26 marzo, después de que la mujer de Ortega Cano le amenazase con sacarlo a la luz tras el fuerte desencuentro que ambos protagonizaron en plató.

“A mí me molestó muchísimo lo que pasó con Ana María la semana pasada. Me amenazó con poner un audio mío, y creo que lo más coherente y justo es que lo ponga, porque sino siempre va a quedar la duda de que yo estuviese en plan chulo. Por eso lo mejor es que os ponga el audio”, ha comenzado diciendo.

El audio que Diego Arrabal envió a Ana María Aldón FOTO: Youtube

“Ana Mari, soy Diego... A ver, que me ha sentado mal verte así porque no me esperaba que te ibas a poner de esa manera. Ya sabes cómo soy que me gusta gustar, pero no me gusta verte así porque no creo que tengas que estar así. Si te ha molestado te pido perdón, pero no te lo tomes así tan a pecho”. Estas son las palabras del paparazzi en una nota de voz que le manda a Ana María hace casi dos semanas. La respuesta de la protagonista tuvo lugar al día siguiente, pero Arrabal no ha querido reproducirla por respeto a ella.

“Creo que el audio es cariñoso que le mando cuando ella se va del programa llorando y con escalofríos, porque a mí me sienta muy mal que alguien se vaya así por mi culpa. Me he sentido muy defraudado porque, visto lo visto, ella no se fue por nada que yo le dijera, sino porque tenía una exclusiva con ‘Lecturas’. Me he sentido traicionado por la contestación que ella me dio”.

Además de abordar esta polémica, Diego Arrabal sigue analizando toda la actualidad del corazón, que va desde la crisis de ‘Sálvame’ y los últimos acontecimientos, hasta los audios que este mismo programa ha sacado a la luz de Manuel Bedmar, novio de Rocío Flores, hacia otra mujer con la que habría mantenido relaciones íntimas hace un par de años.

