José Ortega Cano: “Ana María lleva mucho tiempo sin tomar la medicación”

Ortega Cano ha sorprendido a todos al entrar de lleno en la polémica desatada por su propia esposa, Ana María Aldón, que aseguró que estuvo a punto de quitarse la vida por culpa de los ataques de su familia política que llegaron a poner en duda la paternidad de su hijo. Unas declaraciones que se atribuyen a Conchi, una de las hermanas del diestro.

El torero ha decidido coger el toro por los cuernos e interrumpir con su llamada la entrevista que Fran, nieto de su hermana, concedía en directo a “Viva la Vida”, programa en el que colabora su esposa. Antes, según ha desvelado Fran, había intentado vetar la entrevista sin éxito. “El abogado de mi tío ha llamado a mi madre al verme aquí sentado. Después de ha llamado Ortega Cano a mi madre y solo te digo que le ha acabado colgando mi tío a mi madre. No les hace gracia que esté aquí sentado”.

“Yo estoy muy tocado, muy afectado. Intento ser fuerte”, empezaba explicando el torero. “Llega un momento que ya no tengo fuerzas para luchar ante tanta historia. Lo único que he hecho en la vida es portarme bien con todos mis amigos, pero parece que no es así. Cuando no es una cosa es otra”, se lamentaba el viudo de Rocío Jurado, harto de tanta polémica.

Era entonces cuando Emma García le pedía que se posicionara en el conflicto familiar: “En este momento solo hay una pregunta, ¿estás con Ana María o con tu familia?”. Ortega Cano, no ha dudado en sacar la cara por la madre de su hijo: “ Cuando inicié mi relación de pareja con Ana María, sabía que iba a ser para siempre. Nunca he tenido ninguna duda, nunca he pensado que nuestro hijo era de otra persona”.

Ana Maria Aldón en Madrid FOTO: KIM GTRES

El torero se posiciona con su esposa en el conflicto familiar

Enma ha vuelto a insistir hasta arrancar a Ortega Cano lo que su esposa lleva semanas recriminando: una defensa pública. Y, al fin, Ortega Cano se ha pronunciado: “Yo estoy posicionado a su lado. Eso está más que claro. Primero porque es una mujer que tiene unos valores importantes. La quiero muchísimo”.

Estas palabras han arrancado el aplauso unánime de sus compañeros en Viva la Vida, desactivando los ataques de su sobrino nieto, que se ha quedado mudo en el plató. Animado por el reconocimiento del público que seguía aplaudiendo sus palabras, el torero ha desvelado que su esposa continúa en tratamiento para la depresión pero que, hace tiempo que no toma las pastillas: “Ella tiene que tomarse los medicamentos que tiene que tomarse que lleva mucho tiempo sin tomárselos”.