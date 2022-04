‘Sálvame’ emite los audios más íntimos de Manuel Bedmar hacia otra mujer que no es Rocío Flores

Rocío Flores vuelve a ser (si es que ha dejado de serlo en algún momento) la protagonista del día para la prensa del corazón. En esta ocasión por una supuesta ex amante de su novio Manuel, Laura Gutiérrez. La joven desconocida ha hablado en la revista ‘Lecturas’ sobre su relación con el malagueño, al que no ha dejado precisamente en muy buen lugar, asegurando que han estado viéndose durante más de seis meses, y en dos ocasiones manteniendo relaciones íntimas.

Este mismo miércoles, ‘Sálvame’ decidía ir un paso más allá y ha emitido algunos de los audios de Manuel a esta chica. En ellos, se le escucha proponer a la joven que se vean para mantener relaciones. Incluso le explica y le detalla del momento en el que llegará Rocío, con el fin de que Laura lo sepa. Además, el programa de Telecinco también ha hecho públicas algunas conversaciones entre ambos, donde ella le pide a Manuel que vaya a su casa mientras este se ríe y le manda una foto en la que aparece a su lado dormida, queriendo dar a entender que ese sería el motivo por el que no podrían verse.

Me parece una cerdada lo que estaría haciendo Manuel Bedmar a Rocío Flores, mandando esos mensajes a su amante con Rocío al lado y dirigiéndose a ella en esos términos. #yoveosalvame pic.twitter.com/Cw0mnUjQhq — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) April 6, 2022

Laura ha definido la relación de la mediática pareja como “tóxica”, en el caso de Manuel, interesada, y en lo que a la hija de Antonio David respecta, esta no le dejaría para que este no hablase. Todo esto siempre según su versión. Además, no le ha temblado el pulso a la hora de afirmar que uno de los encuentros íntimos que mantuvo en plena pandemia con el novio de la hija de Antonio David fue en la cama en la que duerme siempre la pareja. Una realidad que, de ser cierta, puede resultar humillante para la propia Rocío Flores después de su año más duro.