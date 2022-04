Sabemos dónde se esconde Antonio David ahora que su nombre vuelve a estar ligado a la polémica

Marta Riesco hacía saltar todas las alarmas el pasado viernes tras su confesión en ‘Ya son las ocho’. La periodista confesó, entre lágrimas, que había roto con Antonio David Flores a raíz de que este se negase a acudir a su 35 cumpleaños.

Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa' FOTO: La Razón Mediaset

Este mismo lunes, confirmaba en ‘El Programa de Ana Rosa’ que no ha hablado con el ex guardia civil durante todo el fin de semana porque “no coge el teléfono”, pero ni a ella ni a muchos de sus amigos. Una actitud que la protagonista no logra entender y por la que se siente profundamente decepcionada, y así lo ha manifestado públicamente.

Lo cierto es que Antonio David viajó la pasada semana a Málaga para estar en el domicilio familiar que todavía comparte con Olga Moreno y con sus hijos. Desde entonces no ha habido movimientos ni tampoco una salida del youtuber a la calle. Son varios los vecinos que le han visto asomado a la terraza, pero poco más. Según cuentan fuentes familiares, estaría bastante enfadado y devastado tras ser testigo de la actitud de su pareja en televisión durante sus últimas intervenciones.

Antonio David acude a la clínica en la que Olga Moreno y Rocío Flores han sido intervenidas FOTO: UAT GTRES

Durante esta semana es muy probable que todos asistamos a un nuevo directo en el canal del ex de Rocío Carrasco, en el que no acostumbra a hablar de su familia y su relación a no ser que la situación o la sobrexposición mediática de su familia así lo requiera.