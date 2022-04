Marta Riesco apunta a Olga Moreno como razón de su ruptura con Antonio David: “Estoy muy decepcionada”

Marta Riesco pasó la semana uno de los peores cumpleaños de su vida. Cuando estaba todo listo para celebrar sus 35 primaveras, la reportera anunció en pleno directo que ponía fin a su relación con Antonio David. “Creo que, a veces, en la vida, no se puede luchar contra todo, frente a todo, y yo he aguantado mucho. He aguantado las críticas de la gente, de los compañeros, de los que apoyaban a su ex. Hoy no ha podido estar ni ha querido estar, y creo que por amor propio no puedo consentirlo más” dijo la reportera, que no pudo contener las lágrimas.

En ese momento, parecía que Marta Riesco ponía fin a su relación con Antonio David por “el plantón”, según sus propias palabras, que sufrió de su parte el día de su cumpleaños. De hecho, la periodista cambió el día de la celebración para que el malagueño pudiera asistir, pero finalmente no se dejó ver por el evento. Sin embargo, aquella fue solo la gota que colmó el vaso de una reportera que no aguanta más faltas de respeto. En su reciente intervención en ‘El programa de Ana Rosa’, ha apuntado a Olga Moreno como el verdadero motivo de su sorprendente separación.

Ya han pasado ocho meses desde que se dio a conocer la separación entre Antonio David y Olga Moreno, tiempo más que suficiente, según Riesco, para poder empezar a rehacer su vida con normalidad. La periodista está harta de vivir “encerrada en mi casa para no hacer daño a otra persona. Mi felicidad no va a pasar por no hacer daño a otras personas. Quiero poder coger de la mano a mi pareja en un restaurante. Mi cumpleaños era nuestra presentación oficial como pareja”. Parece que el hermetismo que el malagueño exigía a la reportera en lo que a su romance se refiere, en un intento de no ofender a su ex, ha sido lo que ha hecho estallar a Marta.

Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa' FOTO: La Razón Mediaset

Al parecer, Marta Riesco exime de culpas a Antonio David, del que dice “está batallando entre dos cosas muy fuertes: el amor que siente por mí y las circunstancias que hay en el otro lado”. De este modo, señala de nuevo a Olga Moreno, quien, según las insinuaciones vertidas por la periodista, estaría complicando el proceso de divorcio.

Eso sí, la reportera reconoce estar “muy decepcionada” con Antonio David, que no la ha llamado ni enviado un mensaje desde que ella rompió su relación públicamente. “No sé nada de él”, recalca la periodista. Además, descarta una futura reconciliación: “Lo veo muy complicado ya”.