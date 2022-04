El ‘atraco’ de Diego Arrabal a Marta Riesco: “Sigo enamorada de Antonio David y por ello me he jugado el despido”

Marta Riesco vuelve al trabajo, y con ello, a la exposición mediática. La periodista a se sentará este miércoles en su silla de colaboradora en ‘El Programa de Ana Rosa’ y también en ‘Ya son las ocho’ para hablar de cómo ha vivido esta última semana fuera de los focos y, de paso, para aclarar todas las polémicas que la rodean desde que ella misma hizo pública su ruptura con Antonio David Flores.

Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa' FOTO: La Razón Mediaset

Lo cierto es que hace tan solo unas horas, Diego Arrabal ha llamado en directo a Marta desde su canal de Youtube. Ella ha accedido y no ha tenido reparo en contestar a casi todas las preguntas del paparazzi durante una conversación de casi trece minutos. A continuación, la entrevista íntegra exclusiva que le ha hecho el malagueño.

- Diego Arrabal: ¿Tan difícil es para ti llevar esta presión mediática?

Marta Riesco: Para mí ha sido muy fuerte, porque he pasado de que todos hablasen muy bien de mí y destacaran lo buena trabajadora que era, hasta que el día que reconocí que estaba enamorada de esta persona todo fueron comentarios negativos en la cadena para la que trabajo.

- ¿Qué es para ti lo mas duro?

Lo mas duro es que digan que voy hablando por los pasillos narrando mi relación. Eso es una falsedad, porque si esas fotos fueron una pillada como fueron, no tenían ningún tipo de prueba de que yo dijera nada.

- ¿Y las últimas fotografías también fueron una pillada?

No, esas no fueron una pillada y nunca he dicho que lo fuesen.

Bueno, pues ya me despido

Si te mola, me contestas

Espero que mis palabras

Desordenen tu conciencia



Pues nada chica, lo dicho

Hasta pronto, si nos vemos

Yo sigo con mis canciones

Y tú sigue con tus sueños🎵🎵🎵🎵 pic.twitter.com/nDLutXahK6 — Evitadinamita ⚖⚖❤💙💚🌺 (@Evita14305211) April 19, 2022

- ¿Has tenido que mentir mucho últimamente?

No miento mucho y prefiero callarme antes que mentir. Hay veces en las que me hubiera gustado ser más especifica, pero prefiero dar marcha atrás y evitar contestar a preguntas que en otra situación no hubiera tenido problema en contestar

- Oye, y ese robado pactado... ¿Habéis ido al 50% o es todo para ti?

Todos estuvimos de acuerdo y lo hicimos porque queríamos hacerlo. Nadie se ha aprovechado de nadie, los dos de acuerdo y todo en orden.

- Respecto a la gran oferta que se te ha hecho para ‘Supervivientes’, ¿qué hay de cierto?

Por supuesto, hubo una gran oferta y grandes conversaciones, pero jamás un sí por mi parte. Creo que fui la primera en reunirme para ‘Supervivientes’ y no acepté nunca. Se me reunió varias veces, pero yo no quería porque lo tenía muy claro, aunque ellos tenían mucho interés.

- ¿Por qué no dijiste que sí?

Porque siempre he tenido claro que me encanta mi profesión. Yo no tengo nada en contra de la gente que expone su vida en un reality, pero lo que me ha pasado a mí ha sido la consecuencia de vivir una historia de amor, pero nunca he tenido el objetivo de ir a un reality ni de convertirme en un personaje.

- ¿Qué es lo que ahora te taladra la cabeza en el día a día?

Creo que me equivoqué el día en el que dije que no quería continuar con mi relación. El día de mi cumpleaños lo borraría porque me dejé llevar por el momento. Es cierto todo lo que conté pero creo que tenía que haber controlado las emociones en ese momento porque expuse demasiado mi vida.

- ¿Sigues enamorada?

Sí, sigo enamorada.

Antonio David y Marta Riesco FOTO: Instagram

- ¿Has recibido alguna llamada desde Málaga?

A eso no te voy a contestar, pregúntaselo a tu amigo para ver qué ha pasado ahí. Prefiero echar marcha atrás y ya veremos lo que pasa. El tiempo pondrá todo en su sitio y yo sé que no he intentado aprovecharme de nada. Al revés. He pagado las consecuencias de decir que estoy enamorada de alguien que a mi cadena le parece lo peor, y donde se le ha acusado de maltratador. He sido valiente y me he jugado incluso el despido, pero he tenido la suerte de que en mi productora se me ha respetado la libertad de que yo elija de quién enamorarme. He rechazado ofertas muy gordas y de muchísimo dinero.

- Te querían como colaboradora de ‘Sálvame’

A mí se me ha llamado en varias ocasiones y se me han puesto ofertas sobre la mesa, ya no solo de tipo económico sino a nivel laboral. Cualquier persona que quisiera aprovecharse hubiera aceptado.

- Si te digo el nombre de Olga Moreno, ¿qué piensas?

Entiendo que es una mujer fuerte y que se mereció ganar ‘Supervivientes’. Lo que más me gustaría es que todos en la vida pudiésemos ser felices, porque el único pecado que he cometido es enamorarme de Antonio David y ser correspondida, y eso no merece ningún escarnio público.