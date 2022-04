Marta Riesco vuelve al trabajo: “A veces hay que respirar y pensar en uno mismo”

Después de la tormenta siempre llega la calma. Eso es lo que seguro está pensando Marta Riesco, que tras anunciar su ruptura con Antonio David Flores el día de su cumpleaños, días después aparecía en el plató de ‘AR’ incapaz de contener las lágrimas y rota de dolor. Un complicado momento por el que la reportera decidió alejarse del foco mediático por unos días. “Necesito respirar y comprobar que sigue habiendo luz a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos. Necesito unos días para encontrarme y para refugiarme en los míos”, aseguraba en sus redes sociales.

Eso sí, convencida de que superaría este bache, Marta aseguraba que pronto volvería “con la misma luz y con la misma alegría que me caracteriza”. Y así ha sido. Una semana después, Riesco ha regresado esta mañana a las instalaciones de Mediaset, tranquila y con una sonrisa, para incorporarse de nuevo a su puesto en ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Ya son las ocho’.

“Los médicos me han dicho que hay que tomarse las cosas con calma y que no te afecten tanto. Me han dado el alta. Estoy muy contenta, porque tengo muchas ganas de incorporarme a mis programas. A veces en la vida hay que parar y me ha vuelto a ocurrir. Y antes de encontrarme mal y peor, el médico consideró que me tenía que apartar unos días del trabajo. A veces hay que respirar y pensar en uno mismo”, asegura en su cuenta de Instagram.

Con su lema de vida por bandera, “no tengas miedo”, Marta Riesco afronta una nueva etapa personal recuperada y contenta.