Esta fue la advertencia de Olga Moreno a Antonio David que causó su ruptura con Marta Riesco

La historia del triángulo amoroso entre Marta Riesco, Antonio David Flores y Olga Moreno parece no tener fin. En el último episodio de este novelón, la reportera rompió con el malagueño en pleno directo, exponiendo como argumento la ausencia de este a su cumpleaños. Su intención era presentarlo como pareja oficial en la celebración, pero él se bajó del plan en el último momento. La periodista apuntó a su exmujer como culpable, dejando caer que fue ella quien pidió al ex guardia civil que no se dejara ver en la fiesta. Ahora, ha sido la revista ‘Lecturas’ quien ha confirmado esta versión.

Según la citada publicación, Olga Moreno advirtió a Antonio David Flores con no aparecer junto a otra mujer mientras siguiera unido a ella en matrimonio. “Si sigues casado conmigo, no puedes presentarte públicamente como la pareja de otra mujer”, habría dicho la andaluza, siempre atendiendo al testimonio que se desliza desde la revista. De ser cierto, resulta inevitable preguntarse por qué se está demorando tanto la firma de los papeles del divorcio, puesto que bastaría con la solicitud de uno solo de los cónyuges para comenzar el proceso. ¿A qué esperan para oficializar su ruptura ante los ojos de la Justicia?

Marta Riesco asegura tener la respuesta, pero prefiere no compartirla para no ofender a nadie. En cualquier caso, de sus palabras se entiende que, una vez más, señala a Olga Moreno como responsable de esta demora que no le ha permitido avanzar en su relación con Antonio David.

Olga Moreno y Marta Riesco en un montaje FOTO: Instagram

En su intervención en ‘El programa de Ana Rosa’, posterior a la televisada ruptura, la periodista declaró que se negaba a “vivir encerrada en mi casa para no hacer daño a otra persona. Mi felicidad no va a pasar por no hacer daño a otras personas. Quiero poder coger de la mano a mi pareja en un restaurante. Mi cumpleaños era nuestra presentación oficial como pareja”, en clara alusión a la ganadora de ‘Supervivientes 2021′.

Por su parte, Olga Moreno parece sentirse muy molesta con la información adelantada por la revista ‘Lecturas’, asegurando que no ha dado su consentimiento para que se utilice su imagen como portada.

De momento, él no se ha pronunciado y se ha refugiado en Málaga, junto a sus hijos, para pasar este complicado momento. Así las cosas, el extertuliano parece haber abandonado definitivamente el hogar que compartía con Marta Riesco en Madrid, una muestra más de que no hay marcha atrás en su ruptura. De hecho, fue la propia periodista la que cerró la puerta a una reconciliación: “Lo veo muy complicado ya”.