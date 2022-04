Cargan contra Enrique del Pozo en ‘Supervivientes’ por desvelar que su novio sufrió abusos sexuales

Enrique del Pozo se ha convertido en uno de los protagonistas de la noche de este domingo en el primer programa de ‘Conexión Honduras’. Su novio, el concursante Rubén Sánchez Montesinos, ha sido uno de los cuatro nominados de la semana por la gran mayoría de sus compañeros, y esto es algo que no ha sentado nada bien al colaborador, hasta el punto de abandonar el plató en riguroso directo tras no poder hacer frente a las críticas hacia el culturista.

Ruben Sánchez Montesinos, concursante de 'Supervivientes' y pareja de Enrique del Pozo FOTO: Telecinco

“Está desplazado, claro que está desplazado. Van a por él. Lo cuento porque él me lo ha permitido, Rubén es una persona que ha sufrido abusos sexuales, es una persona que lleva 20 años siendo insultado por su condición sexual, llamándole culturista de mierda... Hace poco tuvo que irse de un gimnasio por insultos, le estoy viendo triste, claro que está siendo desplazado por sus compañeros,”, ha comenzado diciendo del Pozo.

¿Crees que Enrique del Pozo nos está intentando hacer chantaje emocional?

RT- NO

MG- SI#ConexiónHonduras1 pic.twitter.com/H4z0UKmIxO — Rafael García López 🇺🇦 🇪🇺 🇺🇸 (@RafaelGarciaLAF) April 24, 2022

“Es un tío que está solo, le encontré solo, luchando por la vida... Es generoso y cariñoso, solo quiere involucrarse en su sueño. Es un buen tío, no me gusta que le llamen sinvergüenza. Ha sufrido mucho”. Y no quiero dar pena. Es un reality, pero para él es el cambio de su vida. Esto es para él más importante de lo que se pueden imaginar. Él se cree que son sus amigos porque los ha visto por la tele mucha veces”, ha concluido.

Enrique del Pozo y Rubén Sánchez FOTO: Instagram

Ha sido a partir de ese momento cuando las redes sociales han comenzado a llenarse de comentarios en contra de Enrique del Pozo, no por la historia que haya podido vivir Rubén Sánchez, actual concursante de ‘Supervivientes’, sino por elegir un momento en el que se le estaba atacando por su negativo comportamiento con algunos de sus compañeros en Honduras para relatar, entre lágrimas, una vivencia personal que nada tiene que ver con el asunto a tratar.