El pádel es el deporte más practicado entre los famosos

El pádel es el deporte que más ha crecido en los últimos años, tanto que podríamos decir que está de moda. Nadie que haya cogido una pala de pádel por primera vez, dirá que no ha pasado un buen rato en una pista. No importa la dificultad (menor que en el tenis), porque atrae a todos los públicos de todas las edades. Y lo mejor es que al no ser un deporte individual, te permite jugar con más personas, añadiendo esa faceta social que engancha.

Como todas las modas, los primeros en unirse a ellas son nuestros famosos. Uno de los pioneros del pádel en España ya años atrás, fue el ex presidente del gobierno, José María Aznar. De hecho, mucha gente admite que gracias a él este deporte se dio a conocer en aquellos tiempos en los que poca gente sabía de su existencia.

HILO RANDOM DE FAMOSOS JUGANDO A PÁDEL 👇🎾



1. Aznar, Jose María 👨🏽

Posición: Drive

La leyenda cuenta que fue el primer español en hacer una salida de pared. En su trayectoria destaca poner de moda en España el pádel y el acento tejano - español. pic.twitter.com/sCXDwYn0t8 — Out of Context World Pádel Tour (@WPT_OOC) April 14, 2021

Pero no es el único personaje público al que le gusta el pádel, sólo el primero de muchos. Personalidades como Bertín Osborne también practican este deporte de manera habitual desde hace años. Al igual que el presentador de «La Resistencia», David Broncano, experto con la pala. De hecho, en uno de los últimos programas de «Mi casa es la tuya», pudimos disfrutar de ambos presentadores en una entrevista en la que también hubo tiempo para compartir juntos la pista.

Estrellas de la música como David Bustamante o Rosa López, también han admitido su gusto por el deporte y en concreto, por el pádel. Y más recientemente, ha sido el streamer e Influencer Ibai Llanos quien ha aterrizado en las pistas. Su gusto por este deporte le llevó a organizar un torneo que fue retransmitido por Twitch, siendo el evento de pádel más visto de la historia.

Buscamos streamers que quieran participar en el Padel de las estrellas 2 los días 10 y 11 de noviembre.



Gente buena pero sin pasarse si llevas 13 años entrenando a pádel ni respondas no queremos verte.



Habrá premio para los ganadores.



Respondan, os leo. pic.twitter.com/Rs50aajFYS — Ibai (@IbaiLlanos) October 29, 2021

Son varios los deportistas a los que les atrae este deporte y que en ocasiones se han dejado ver en algunos partidos benéficos o incluso en torneos de menor nivel. Es el caso de la campeona olímpica de natación sincronizada Gemma Mengual y del campeón de Fórmula 1, Fernando Alonso.

Pero sin duda, la mayoría de deportistas que se atreven con este deporte, son los que saltan del césped a la pista. El fútbol es el deporte que más jugadores aporta al pádel. Futbolistas como Iker Casillas, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Carles Puyol, Patrick Kluivert, Francesco Totti, Luis García, Julio Salinas o Albert Luque, son solo algunos de los ejemplos que podemos encontrar de jugadores de fútbol que cambiaron la pelota por la pala de pádel.

Muchos son también los tenistas que en ocasiones hemos visto participar en partidos benéficos o de exhibición, como es el caso de Rafa Nadal o Novak Djokovic.

Lo que está claro es que no es casualidad que el pádel sea el segundo deporte más jugado en España, con más de 2000 pistas disponibles y aproximadamente 2 millones de practicantes habituales. Sin duda, es el deporte del momento.