El Alcalde de Chipiona confiesa dónde están los 60.000 euros que Rocío Carrasco no habría cobrado por el museo de Rocío Jurado

Hace tan solo unas horas la revista ‘Lecturas’ publicaba en exclusiva la fecha de la apertura del museo dedicado a Rocío Jurado: el próximo 1 de julio. No será un museo como tal, sino un centro de interpretación el que albergará todos los recuerdos, enseres y documentos de la artista chipionera.

La pasada semana, más concretamente el jueves, el Ayuntamiento de Chipiona celebró un pleno en el que se aprobó la modificación del Reglamento de Régimen Interno del ‘Centro de Interpretación Rocío Jurado’, para que sea considerado así y no un museo al uso: “En el año 2014 la Consejería de Cultura hace una visita a las instalaciones, y hace un informe diciendo que este proyecto se puede considerar como un museo, pero que debemos de disponer de un programa de difusión e investigación... Entonces nos recomiendan que tratarlo como un centro de interpretación sería lo ideal, porque requiere de unos requisitos menos importantes”, ha comenzado diciendo el alcalde Luis Mario Aparcero. “A mediados de 2021, cuando les presentamos los documentos del reglamento, la Junta de Andalucía nos recomienda que, en este caso, debería denominarse ‘Centro de Interpretación de Rocío Jurado, “La Voz del Milenio’ como elemento administrativo, jurídico y legal”.

Ante esta información, una de las presentes en la sala, Virginia Porras, perteneciente al partido político ‘Ciudadanos’, ha manifestado su disconformidad con las parte de las gestiones sobre e museo: “Trae usted una modificación y nos lo quiere hacer ver al pueblo de Chipiona como un puro trámite, pero les recuerdo que en la comisión pasada hubo 10 abstenciones, y eso no es un puro trámite. Quiero dejar claro que lo único que queremos es que se abra este museo, pero no lo puede comparar con otros, porque no es así. Si se modifica el nombre también se podría haber modificado otras cosas como la gestión del personal. El reglamento dice que parte del museo va a estar controlado y gestionado por el Concejal de Turismo, y por funcionarios. Hablamos de una figura internacional, y que en su memoria debería haber una persona doliente, que se haga responsable pero que le duela, y ese no es el trabajo del funcionario. No van a repartir ellos el merchandaising de Rocío Jurado, o a arreglar los trajes...”, desliza la concejala.

Todos los políticos presentes en este pleno han debatido sobre este asunto durante más de treinta y cinco minutos, tal y como se puede comprobar en el siguiente vídeo publicado por la Televisión de Chipiona.

También se ha aprobado la modificación del convenio firmado por Rocío Carrasco y el citado ayuntamiento para la cesión y el depósito de bienes de su propiedad de cara a la creación de este centro que abrirá sus puertas en poco más de un mes: “Se ha modificado todos los conceptos que vienen en el escrito del convenio. Tengo el convenio de 2017 y del 2020 de Rocío Carrasco, y lo que hemos hecho ha sido ampliarlo y hemos metido otra serie de elementos porque Rocío en aquel tiempo estaba algo reticente. Ahí ya aparecía el canon de 30.000 euros por cada año. En el 2020 y 2021 existió un crédito de un total de 60.000 euros que no se han gastado”. 60.000 euros que pertenecen, en teoría, a Rocío Carrasco: “No le podemos pagar nada mientras no se abra el museo. Eso ya estaba hablado desde hace mucho”, ha deslizado el protagonista, todo ello a pesar de que hace unos meses ‘LA RAZÓN’ habló directamente con este alcalde, quien aseguró que esos 60.000 euros formaban parte de la hija de Rocío Jurado.