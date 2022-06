Colate habla alto y claro sobre Rocío Carrasco: “Creo que no está bien y que está enferma, no debería sacar ese odio extremo hacia su familia”

Colate Vallejo Nágera ha presentado este martes su último libro, ‘Colate por Nicolás’, en los estudios de esRadio. El empresario ha querido estar presente en el famoso programa ‘Crónica Rosa’ presentado por Federico Jiménez Losantos.

Colate Vallejo Nágera FOTO: Mediaset

Allí, tanto el comunicador como el resto de colaboradores le han preguntado al ex de Paulina Rubio por su relación pasada con Rocío Carrasco y por todo lo que piensa a raíz de que la heredera universal de Rocío Jurado se sentase en un plató de televisión para contar su verdad.

“Yo conozco a Rocío Carrasco desde que era una niña y nos andaba persiguiendo a algunos cuando ella tenía dieciséis años. Me cayó muy bien, pero ahora no la reconozco en el documental. Lo empecé a ver, interesado, pero todos sabíamos lo que le iba a pasar. Yo tuve que dejar de verlo porque creo que le quita toda la credibilidad del mundo”, desliza tajante el protagonista de la tertulia.

Rocío Carrasco en 'El Programa de Ana Rosa' FOTO: Mediaset

El escritor ha querido dar un paso más allá, haciendo la siguiente afirmación que no pasará desapercibida: “Yo la veo como una persona que no está bien y que está enferma. No debería estar ahí dando rienda suelta y sacando un odio extremo hacia su propia familia. Respecto a sus hijos yo hay cosas que no entiendo. Yo hago 8.000 kilómetros para ver a mis hijos, y ella no era capaz de desplazarse cinco minutos y se quejaba de que mandaba al chófer y que ella no venía. Ser padre no es pagar abogados, es un sacrificio. Ese odio después de tantos años... yo tuve que dejar de verlo porque me producía ansiedad, y todo lo que se formó después en televisión con esos corrillos me parece intolerable”.

Unas palabras de Colate que se pueden ver en este entrevista, desde el minuto 27 hasta el 32. El ex de la artista internacional se despacha a gusto y sin miedo contra la hija de Rocío Jurado, a la que conoce desde que esta era adolescente. ¿Tendrá consecuencias públicas su sinceridad? ¿Habrá respuesta por parte de la propia Rocío Carrasco?