Ana María Aldón desoye la petición de Ortega Cano: ‘Sálvame’ ya la ha tanteado como futuro fichaje

Falta poco más de un mes para que los focos de ‘Viva la Vida’ se apaguen. El programa presentado por Emma García llegará a su fin a finales del próximo mes de julio tras cinco años de continua emisión. Ana María Aldón es una de las colaboradoras que acuden prácticamente todos los sábados al espacio de las tardes de Telecinco, y más en los últimos tiempos, desde que su matrimonio con Ortega Cano y su relación con Gloria Camila no atraviesa precisamente su mejor momento.

Gloria Camila, atónita ante la llamada de su padre en 'Ya son las ocho' FOTO: La Razón Mediaset

Fue el pasado lunes cuando el torero dio un golpe sobre la mesa y decidió entrar por teléfono en el programa ‘Ya son las Ocho’, donde colabora su hija, para manifestar su molestia y sus ganas de parar lo que muchos consideran un circo mediático: “Estoy cansado ya. Agotado de ser buena persona. No se puede ser buena persona como yo soy y es la primera vez que digo esto. Pido a todos los míos, a Gloria que la quiero a morir y a mi mujer que está en la cocina y que la quiero a morir que quiero que me dejen que yo haga mi vida”. Ortega Cano pide así que no se le meta en conflictos ni polémicas para poder tener una vida medianamente normal.

“Cada uno tiene su vida yo las apoyo en todos los sentidos pero tanto a mi hija como a Ana María les digo que hay cosas que hay que respetar en la distancia. Yo no voy a hacer siempre intermediario en todos los programas y con esto ya me retiro... A mi hija y a mi mujer les pido que me dejen vivir tranquilo, que dejen de hablar de mí. Estoy con una y con otra, quiero que sean felices y estén contentas, pero que me dejen a mí vivir”, espetó de forma tajante el diestro.

Lo cierto es que el programa ‘Sálvame’, donde esta colaboró recientemente gracias a la ‘Sálvame Fashion Week’, ya la tanteó hace unas semanas buscando que formase parte del programa. No como colaboradora al uso, sino con algo que se ajuste a ella, ya sea una sección u otro tipo de encomienda. Por el momento, Ana María Aldón no ha tomado ninguna decisión ya que es algo que tiene que barajar con su representante para ver si el hecho de seguir tan expuesta públicamente es algo que le compensa en estos momentos, sobre todo a nivel emocional.