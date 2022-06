La bronca de Ortega Cano a Gloria Camila en pleno directo

La familia de Ortega Cano atraviesa momentos complicados. Ya no solo por el estreno de la segunda temporada de la serie documental de Rocío Carrasco, que ha vuelto a dirigir el foco mediático hacia ellos, sino por los conflictos internos protagonizados por Ana María Aldón y Gloria Camila. Las dos mujeres han intercambiado mutuos ataques desde diferentes platós de televisión, una situación muy tensa que ha terminado sacando de quicio al torero. Ayer, lunes 20 de junio, intervino por teléfono en ‘Ya son las ocho’ para pedir tranquilidad y que le dejaran en paz.

“Estoy cansado ya. Agotado de ser buena persona. No se puede ser buena persona como yo soy y es la primera vez que digo esto. Pido a todos los míos, a Gloria que la quiero a morir y a mi mujer que está en la cocina y que la quiero a morir que quiero que me dejen que yo haga mi vida”, comenzó diciendo Ortega Cano, visiblemente alterado, ante la mirada atónita de Gloria Camila. El diestro fue claro y pidió a su hija y su esposa que no le metieran en sus conflictos.

“Cada uno tiene su vida yo las apoyo en todos los sentidos pero tanto a mi hija como a Ana María les digo que hay cosas que hay que respetar en la distancia. Yo no voy a hacer siempre intermediario en todos los programas y con esto ya me retiro... A mi hija y a mi mujer les pido que me dejen vivir tranquilo, que dejen de hablar de mí. Estoy con una y con otra, quiero que sean felices y estén contentas, pero que me dejen a mí vivir”, continuaba espetando Ortega Cano.

Gloria Camila, atónita ante la llamada de su padre en 'Ya son las ocho' FOTO: La Razón Mediaset

El torero aseguró que “poco he dicho” para todo lo que en los últimas semanas se ha contado sobre él. Además, recalcó que también hablaría con Ana María Aldón para que deje de utilizar su nombre en los platós de televisión, alegando que no se encuentra del todo bien y que estás guerras familiares no hacen más que agravar su estado: “Se lo diré a Ana María igual que se lo estoy diciendo a Gloria... Tiene que ir a la televisión y trabajar pero que intenten dejar mi nombre a un lado. Estoy regular de salud y con todo pues ya un día me va a dar un patatús”.

Por su parte, cuando terminó la llamada, Gloria Camila se mostró de lo más comprensiva con su padre: “Me he reunido con mi padre y me pidió que deje el tema. Entiendo que me haya tocado a mí...”.