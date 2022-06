Gloria Camila se derrumba y teme “entrar en depresión de nuevo”

La familia de Ortega Cano no está pasando por su mejor momento. Los rumores de crisis entre el torero y Ana María Aldón suenan con más fuerza que nunca desde que la diseñadora hizo las maletas y se marchó a Sanlúcar de Barrameda con su hijo José María. Además, las tensiones entre ella y Gloria Camila han tensado más la ya de por sí complicada situación en el hogar, que atraviesa sus horas más bajas por el estreno de la segunda temporada de la serie documental de Rocío Carrasco.

De hecho, recientemente, Ortega Cano intervino en directo en ‘Ya son las ocho’ para abroncar públicamente a Gloria Camila y Ana María Aldón por hacerle partícipe de su guerra mediática: “Estoy cansado ya. Agotado de ser buena persona. No se puede ser buena persona como yo soy y es la primera vez que digo esto. Pido a todos los míos, a Gloria que la quiero a morir y a mi mujer que está en la cocina y que la quiero a morir que quiero que me dejen que yo haga mi vida”.

Todas estas polémicas han hecho mella en el estado anímico de los implicados, especialmente en el caso de Gloria Camila. Los mensajes que le llegan desde las redes sociales no ayudan en absoluto, y algunos alcanzan una crueldad extrema. “Ortega Cano no es buena persona, es un asesino de seres humanos”, espetó uno de los usuarios de Twitter, refiriéndose al trágico accidente que sufrió el diestro y que se llevó la vida de un hombre. La joven colombiana, a quien apenas quedan fuerzas por todo lo que ha tenido que pasar en los últimos tiempos, no ha podido evitar derrumbarse ante este comentario.

Gloria Camila llora en 'Ya son las ocho' FOTO: La Razón Mediaset

“Gracias a ti y a más personas como tú, igual me da hoy un ataque de ansiedad, o me da por llorar o entro en una depresión de nuevo”, ha lamentado Gloria Camila a través de sus redes sociales. La hija de Rocío Jurado teme volver a caer en el oscuro pozo del que tanto esfuerzo le costó salir algunos años atrás.

No es la primera vez que la tía de Rocío Flores reivindica la necesidad de medir los comentarios que se lanzan a través de las redes sociales para cuidar la salud mental de quien los recibe. Aunque siempre ha estado expuesta a este tipo de críticas, lo cierto es que, desde que se estrenó la serie documental de su hermana, los ataques se han multiplicado.