Ana María Aldón se ‘escapa’ con su hijo a Sanlúcar en plena crisis con Ortega Cano

La excusa es visitar a su madre en Sanlúcar, pero el viaje de Ana María Aldón a la localidad andaluza se presta a una doble lectura. Es una escapada hacia adelante en plena crisis con su marido, José Ortega Cano. En los últimos días, el torero ha estallado, harto de las desavenencias familiares entre su esposa y su hija. No puede más. Su salud se resiente.

Ana María se cansó, hace tiempo, de estar en un segundo plano, exige a su pareja un mayor protagonismo en el seno familiar, porque, según la ahora diseñadora y antes frutera, en casa Ortega mandan más Gloria Camila, la hija, y Marina, la señora que lleva todos los asuntos hogareños del chalet.

La sanluqueña se siente, en cierto modo, algo marginada, apartada de las decisiones y frustrada. No se esperaba tanto desasosiego.

Y a Sanlúcar se fue este miércoles, llevándose con ella a su hijo José María. Otra excusa: para que vea a su abuela.

Ana María Aldón, junto a Ortega Cano y el pequeño José María FOTO: Gtres Gtres

Desde el entorno de Aldón nos llega el rumor de que Ana ha querido poner tierra de por medio para aclarar sus ideas, necesita aislarse de la presión mediática, tomarse un tiempo para meditar futuras actuaciones.

Por otro lado, muchos creen que a la esposa de José le está gustando demasiado el protagonismo televisivo, sentirse valorada por sus logros y no por ser la mujer de… Ortega es un hombre a la vieja usanza, no le gusta el excesivo efecto mediático de la madre de su hijo. Él la quiere en casa y no tiene intención de compartir sus salidas mundanas. El tema se le escapa de las manos. Tiene pendiente una larga conversación con Ana, que ya tarda en producirse.

La tan rumoreada crisis matrimonial es cada vez más evidente. Si el veterano torero no toma medidas urgentes y pone a cada uno en su sitio, el panorama será más oscuro de lo que hoy parece. Y la unión podría irse a pique antes de lo que la gente piensa.

Sanlúcar es buen lugar para la meditación, hace falta esa distancia que aclara los sentimientos. Nadie duda de que entre José y Ana hay amor, pero no todo son los sentimientos. Hay que buscar soluciones.