Habla la fundadora de la Asociación Cultural ‘RJ’ La Más Grande: “No hay engaños y tampoco beneficios, todo lo contrario”

Sigue siendo mucha la polémica que rodea a Chipiona y a la figura de ‘la más grande’. Este sábado día 2 de julio tendrá lugar la inauguración del conocido popularmente como Museo de Rocío Jurado, el cual ha pasado a denominarse ‘Centro de Interpretación Rocío Jurado, La Voz del Milenio’.

Museo de Rocío Jurado FOTO: Instagram

Después de la cancelación del homenaje ‘de los azucarillos’, el cual pretendía llevar a cabo la Asociación de Comerciantes de Chipiona con el respaldo de la Asociación Cultural ‘RJ’ La Más Grande, ‘LA RAZÓN’ se ha puesto en contacto con Carmen Barroso, una de las tres fundadoras de esta asociación en apoyo a Rocío Jurado, que vio la luz en el año 2007. Esta persona se encuentra muy molesta por todas las afirmaciones que ponen en duda la labor de la misma y así lo ha querido manifestar: “Nosotros no hemos sacado ni un euro de esta asociación, al revés, hemos perdido”, comienza diciendo tajante.

“Los socios pagan tres euros al mes, somos cien en total, más o menos. Siempre damos lo que podemos, tanto para las flores, carteles, o para lo que sea. Hablan sin saber, y algunos de los que están en televisión saben y callan mucho”, asegura Barroso, quien conoce a Rocío Jurado desde que tenía diecisiete años. “Todo sea por el bien de la memoria de Rocío y para que la gente nunca se olvide. Todas las semanas limpiamos el mausoleo. lo visitamos y cuidamos para que esté bonito y perfecto... El dinero va destinado a flores, a las misas, aniversarios, músicos...”, asegura la andaluza, haciendo hincapié en que “no hay engaños, ni beneficios”.

Rocío Carrasco, Rocío Jurado y Gloria Camila FOTO: Gtres

En lo que respecta a Rocío Carrasco, a la que conoce desde que era pequeña y con la que ha compartido muchos momentos, la dueña de la asociación lo tiene claro: “Yo he querido muchísimo a Rocío Carrasco, y no entiendo a esta Rocío que veo porque ella no era así. Ella desde que conoció a cierta persona cambió por completo. Yo me acuerdo que hace años le mandaba algunos fa contándole todo lo que queríamos hacer y ella nunca me contestaba. Decidí llamarla por teléfono y me lo cogió Fidel Albiac, y me decía que todo le parecía bien”.

Al margen de todo esto, Carmen Barroso asegura que tanto ella como el resto de integrantes de la asociación están deseando que, por fin, el popular museo de la artista chipionera abra sus puertas, aunque a su juicio no siempre se hayan hecho las cosas como se debía.