El día en que Pedro Carrasco sembró la duda sobre el papel de Fidel Albiac en la vida de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco lo ha vuelto a hacer. En marzo de 2021, durante la primera parte de su documental, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, ya sacó de nuevo a la luz el nombre de su padre, Pedro Carrasco, con el fin de explicar el distanciamiento que ambos vivieron antes de que el boxeador falleciese. Ahora, con un recién estrenado ‘En el nombre de Rocío’, la protagonista ha asegurado que no solo hablará en el nombre de la gran Rocío Jurado, sino también en el de su padre. Dicho y hecho.

Rocío Carrasco en el avance de su serie documental FOTO: La Razón Mediaset

El nombre de Pedro Carrasco está siendo uno de los más pronunciados en la última semana, todo ello desde que la propia Rocío Carrasco confesase, entre otras cosas, que el boxeador “había fallecido enamorado de Rocío Jurado”. Unas declaraciones por las que Raquel Mosquera, la que fuese mujer de este, montó en cólera este domingo en ‘Viva la Vida’, viéndose obligada a volver a dar su versión sobre lo que ella vivió en primera persona: “Su padre le decía a Rocío era que trabajara o montara una tienda. Que siempre tenía que depender de alguien, dependía de Antonio David y ahora del segundo marido (Fidel)”.

A pesar de que la madre de Rocío Flores siempre ha mantenido que sus padres “adoraban a Fidel”, lo cierto es que, haciendo uso de la hemeroteca, son varias las declaraciones en las que Rocío Jurado no parecía remar precisamente a favor de esa relación. Respecto a Pedro Carrasco, cabe recordar que en el año 2000 se sentaba por primera vez en un plató de televisión para concederle una entrevista a María Teresa Campos en ‘Día a Día’. Allí habló largo y tendido de su hija, y también de su actual marido, Fidel Albiac.

A Pedro Carrasco no le gustaba Fidel, dicho por él mismo 👇 pic.twitter.com/NqZxZpwyAH — Beatriz (@beatriznerja1) June 19, 2022

“No lo he tratado. No lo conozco. Cuando lo trate y vea cómo se comporta con ella, veré si me gusta o no”, comenzó diciendo. La veterana comunicadora, que conoce al marido de Rociíto desde que estos comenzaron a salir juntos, le sugirió al boxeador que intentase acercarse a él porque merecería la pena. La respuesta por parte de él, cambió por completo: “Tú tendrás tu opinión. Yo no he tenido esa suerte. No es oro todo lo que reluce. Como sé tanto… sé hasta callarme...”. Esta fue la inesperada respuesta de Pedro Carrasco que a día de hoy sigue sembrando la duda.