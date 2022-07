Diego Arrabal se desnuda y saca a la luz su lado más desconocido: “No me gusta hacer daño, aunque a veces lo disimule”

Todo el mundo conoce al Diego Arrabal televisivo. Es polémico, guerrero, directo, cañero y no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa y siente. Ha sido uno de los rostros más críticos con Rocío Carrasco a raíz de la emisión de su primer documental. También con el clan de las Campos.

Querido y criticado a partes iguales, el paparazzi ha sorprendido este jueves durante su último directo en su canal de Youtube, el cual inauguró hace justo un año.

Diego Arrabal FOTO: La Razón Mediaset

Arrabal ha querido desnudar su corazón y ha contado a sus miles de suscriptores cómo es su personalidad cuando los focos se apagan. Incluso ha mostrado públicamente fotos de sus padres, su hermana y su hijo, siendo estos su principal motor en su día a día.

Haciendo balance de sus aciertos y errores, el excolaborador asegura lo siguiente: “No me arrepiento de nada porque todo te suma en la vida y te enriquece. Estoy aquí, con 51 años y con muchas ganas de vivir. Hay una cosa que la gente no entiende, pero me gusta no hacer daño, aunque a veces lo disimule bien. No me gusta ver sufrir a nadie por culpa mía, ni a mi mayor enemigo. Por eso me enfado mucho conmigo mismo por dar esa imagen cuando no quiero darla”, ha deslizado un sincero Arrabal.

Haciendo un repaso por su pasado y regresando posteriormente a su presente, el protagonista lo tiene claro: “No estoy alegre. Mi madre está muy mayor y te cuesta asumir esa parte de ver como se van apagando y no es fácil. Pero estoy más triste por la etapa laboral... Ayer se cumplieron dos meses desde que me despidieron, y no es por el despido en sí. Estoy un poco triste por las maneras, por las formas, porque no me merecía esa salida así, aunque no hay mal que por bien no venga. En televisión me ha defraudado algún que otro compañero al que le tenía bastante aprecio, por cosas que te enteras por detrás”, asegura Diego Arrabal en un directo de casi dos horas y media de duración.