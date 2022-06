Diego Arrabal saca a la luz el vídeo íntegro de Carmen Borrego comprando un bolso falsificado en un puesto ambulante

Diego Arrabal continúa su guerra personal contra Carmen Borrego, después de que esta desmintiese públicamente que había comprado un bolso falsificado en un puesto ambulante durante sus vacaciones. Una información publicada en la revista ‘Semana’ junto a varias imágenes de esta junto a su marido en las que se aprecia claramente como se hace con este bolso de marca, el cual según la publicación habría comprado por tan solo treinta euros.

En su último vídeo de su canal de ‘Youtube’, el paparazzi ha mostrado el vídeo en el que se ve claramente como la hija de María Teresa Campos mira los diferentes bolsos y finalmente se hace uno de ellos, pagando al vendedor del puesto ambulante. Para disimular, Borrego mete este bolso dentro de una bolsa del hotel en el que se alojaron.

Carmen Borrego comprando un bolso del 'Top manta'. FOTO: Diego Arrabal

“Solamente hay dos posibilidades... O lo has comprado, o lo has robado, y yo sé que lo has comprado porque le pagaste treinta euros. ¿Cómo tienes el morro de decir que es mentira, Carmen? Estás quedando retratada delante de toda España”, asegura un Diego Arrabal visiblemente molesto tras el desmentido de la que fuese su compañera en televisión.

El excolaborador de ‘Viva la vida’ no entiende el motivo por el que Carmen Borrego ha negado lo que para él y para muchos es una total evidencia. De hecho, la pasada semana se mostró visiblemente enfadado tras no entender la mentira de la hermana de Terelu Campos: “¿Cómo tienes tanta mala leche para decir que eso es mentira? Y de dejar por mentiroso, ya no solo a mí, sino a una revista y a una agencia de prensa, porque estás jugando con la credibilidad. Sabes que tengo el vídeo de cuando se hicieron las fotos tuyas comprando ese bolso de imitación”, deslizó.

Ha sido hace tan solo unas horas cuando Arrabal ha decidido hacer público el vídeo que deja al descubierto las mentiras de Borrego. ¿Contestará públicamente la colaboradora de ‘Sálvame’?