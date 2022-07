María José Cantudo cumple años: “Mentiría si dijese que lo he pasado bomba”

Wikipedia dice que nació en 1951, pero ella insiste en que fue en el 57. Un gazapo que atribuye al periodista recientemente fallecido Jesús Mariñas: “Era una estupenda persona, pero a mí no me tenía mucha simpatía y me puso seis años más. No me molesta”. María José Cantudo atiende a LA RAZÓN con motivo de su cumpleaños y brinda virtualmente con nosotros con una botella de champán y una cajita de bombones. “Cumplo -dice- mi mayoría de edad. A partir de ahora, si quiero trabajar trabajo. Si no, la Seguridad Social algo me tendrá que pagar por haber trabajado tanto”.

Es la gran musa del cine de los setenta, pero le exaspera si a continuación le añadimos “del destape”. La palabra casi le produce urticaria. “Es una ordinariez”, asegura e intenta convencernos de que aquel primer desnudo frontal con el que deleitó a una España aún pacata en ‘La trastienda’ fue una imagen “sutil y muy bella, alejada totalmente de ese cine chabacano del destape que vino después”.

María José Cantudo

Actriz, vedette, cantante, productora, empresaria, marchante de arte y ahora diseñadora con un proyecto en ciernes de ropa y joyas de alta costura que tendrán, según promete, un precio asequible. “¿Qué importan la edad? -reitera- Lo importante es mantener la frescura, la vitalidad y la belleza, sobre todo interior, que yo tengo”. Aunque se empeña en remarcar su inocencia, su apabullante trayectoria incita a conocer el fondo y el trasfondo de su mundo de artistas y anécdotas que intuimos tan graciosas como asombrosas, de esas que sus compañeras de profesión han ido soltando. La pregunta es directa: ¿Las actrices españolas tuvieron su propio club de costura, al estilo de ese círculo hollywoodiense en el que estrellas de la talla de Marlene Dietrich, Greta Garbo o Joan Crawford se reunían para dar rienda suelta a sus anhelos lésbicos? Su respuesta es igualmente natural. “España tuvo también sus bares de chicas, por supuesto, y lo frecuentaban actrices de la época muy conocidas. Yo también fui alguna vez, pero sin más intención que tomar una copa con amigas”.

Por más que tratemos de rebuscar en su biografía, nos garantiza que no hay misterios pícaros ni aventuras apabullantes. “Todo lo que se quiera contar son chismes y fantasías”. Cómo no, toca hablar de orgullo y de nuevo se muestra tajante jactándose de una ingenuidad que rompe cualquier suspense. “Mi heterosexualidad es firme. Si hubiese tenido alguna relación con mujeres, la habría disfrutado abiertamente, sin ambages. Nunca he tenido el mínimo prejuicio hacia la bisexualidad o la homosexualidad, bien lo sabe la gente que me ha rodeado. No entiendo a qué viene ahora tanto ruido. Veo en el propio alboroto una regresión por parte de quienes lo están protagonizando. Cada uno debería vivir su sexualidad como le diese la gana y sin alarde en una dirección u otra”. Todo este espectáculo le huele a ella a alcanfor, a casa cerrada, y no comprende por qué. Habla con tono zalamero, pero sin perder su característico gesto de altivez, que por algo suma 26 películas y un largo reguero de espectáculos, obras teatrales y apariciones en televisión. “Y lo que te rondaré, morena”, añade con desparpajo.

María José Cantudo / Gtres

No le importa confesar que su único orgullo es cumplir años sin que lo parezca, llegar a esa incierta mayoría de edad satisfecha con su vitalidad y atractivo, con una estupenda relación con su cuerpo, que sigue viendo “maravilloso y bonito, y con la mente siempre abierta para entender el mundo y defender las libertades”. También en asuntos de corazón su vida ha sido fecunda, aunque ahora disfruta de una soledad deseada. Su primer amor fue Manolo Otero, todo un galán con quien contrajo matrimonio en 1973.

Un año después tuvo a su hijo Manuel, técnico jurídico en el Ayuntamiento de Andújar, la localidad natal de María José. En 1978 se separó y no volvió a pasar por el altar, a pesar de conseguir la nulidad eclesiástica. Lógicamente, hubo más conquistas: Pedro Ruiz, Felipe Campuzano o el empresario teatral Enrique Cornejo.

Sus intimidades o los enredos que se puedan contar, y se han contado muchos, le hacen sacar su garra de diva. “He sido muy bella y esa belleza ha podido alimentar leyendas o rencillas sin ningún fundamento”, declara. Su balance es una vida sin descanso desde que, siendo aún niña, se trasladó a la capital a estudiar arte y decoración y cautivó, sin buscarlo, a los grandes productores de la época, como Valerio Lazarov. “He trabajado, he ahorrado y he sido muy intuitiva a la hora de gastar, pero mentiría si dijese que lo he pasado bomba. Ojalá”. Hoy, recuperada ya de un gran bulto que le salió hace unos meses en la pierna, sopla las velas sin perder un ápice de su coquetería y pidiéndole a su Cristo de Medinaceli y a la Virgen de la Cabeza “amor, salud y paz”.