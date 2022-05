Muere Jesús Mariñas: Sus últimas cinco crónicas en La Razón

Hace tan solo unos minutos hemos conocido la triste noticia del fallecimiento de uno de los periodistas que creó escuela en nuestro país, Jesús Mariñas, tras una larga lucha contra el cáncer de vejiga. Una triste pérdida para el mundo de la prensa del corazón que llora su muerte y para LA RAZÓN, donde escribía semanalmente su crónica.

Con motivo de su fallecimiento recordamos las últimas cinco crónicas que el periodista escribió en nuestro periódico:

Raphael y Natalia Figueroa cumplen sus bodas de oro

Reconozco que en la vida he tenido la misma suerte de la que han gozado Raphael y Natalia Figueroa, aunque lo mío aún no haya llegado tan lejos. La pareja va a celebrar sus 50 años de casados, y aún no acaban de creérselo, porque, echemos la memoria atrás y cuando se dieron el «sí, quiero» en Venecia el 14 de julio de 1972, existía poca expectativa ante una pareja, aparentemente, tan dispar. La cuestión es que como celebración, a Raphael le espera una gira de tres semanas por América, en un «tour» musical que le hará viajar a República Dominicana, Perú, Costa Rica, Argentina, México y Colombia, entre otros países. Y ya se puede contar con el éxito de público, porque hace meses que están todas las localidades vendidas.

Al cantante le adoran y glorifican por esas lindas tierras. Es más, testifico que por allí le idolatran de tal forma, como quizás nunca lo haya sido en su propia tierra. Los éxitos españoles del artista, que empezó su carrera siendo un jovencito, nunca han tenido la dimensión, universalidad e impacto de sus giras americanas. Igual ocurrió con su discografía, que aunque muy valorado en aquellos pagos, aquí no llegó a alcanzar tal magnitud. Ha tenido éxitos clamorosos, sin duda, pero sin obtener nunca el fervor reverencial del que disfruta allende los mares. Los que asistan a sus conciertos darán fe de que el de Linares sigue siendo fiel a sus gestos de siempre: alardes, exageración y una voz maravillosa, siempre de infarto.

Rafael no solo creó escuela en las Américas, también abrió el camino a seguir para otros colegas que, después de él, hicieron las Américas. Ha sido un auténtico Quijote que ha compuesto una estampa humana animando sus conciertos con unas interpretaciones personales, insólitas y exclusivas. Es difícil equipararse a él y poder mostrar una carrera similar. Es algo irrepetible por su esfuerzo, voluntad, tesón y entrega total. Y, claro está, acortando la frase de Groucho Marx: «Detrás de un gran hombre, se encuentra una gran mujer», en toda la gloriosa y fructífera carrera de Raphael, cuenta la presencia, no detrás, sino a su lado, de una gran persona, Natalia Figueroa.

Raphael y Natalia Figueroa FOTO: Miguel Angel Torres GTRES

Las nuevas cejas de Ortega Cano causan cachondeo

Impacta conocer el fichaje del torero que acaba de hacer Isabel Díaz Ayuso. La tan entendida y aficionada presidenta de Madrid. Sin duda, la utilizará de asesora, consejera y apoyo. Él aportó su carrera y nombre al Centro de Asuntos taurinos madrileño. Colaborará con Miguel Abellán, que es su íntimo. Lo relacionaron con Gloria Camila. Es una buena noticia en vísperas de los isidros. Los toros vuelven a Madrid después de dos años de pandemia, Dios sea loado, como puede verse y aplaudirse no todo estaba perdido. Siempre hay que confiar y más tratándose de cuernos.

El maestro José Ortega Cano, con 78 años, se somete a un retoque de cejas para mejorarse. El torero, tras salir de la intervención, asombró a todos con el estirón que se ha pegado. A su edad, anda que ya hay que tener ganas para ponerse más cejas, lo superó hace años. Causa regocijo, asombro y también cachondeo. Se ha hecho un micro injerto de cejas que duró 5 horas, dentro de dos semanas podrá hacer vida normal. No es nada guapo. Y con esta operación perderá personalidad. Lo recuerdo cuando se caso con Rocío Jurado. Tan torero, mejor persona. Fue una boda multitudinaria de aquellas de las de antes que suponían todo un espectáculo. Cosa que no se ha repetido con la actual mujer, Ana María Aldón. Ya hecha y rehecha una estrella televisiva y de los photocalls previo pago. Durará mucho, conocen las claves, saben cómo usarlas y qué cosas evitar. Y bien lo demuestra en sus repetidas operaciones estéticas. Es una mujer más interesante que guapa, sin duda, de mucha personalidad, pero nunca la llamaría una belleza dados sus retoques estéticos. Ella y la Jurado resultan incomparables. Lo que Rocío tenía de auténtica y natural, esta lo tiene de artificial.

Es una historia que nos dará todo el juego que queramos, muy propensa al folletín facilón. Ella y el matador tuvieron todo tipo de problemas familiares, pero lograron disimularlo. Gracias a todo eso, el pueblo está realizado, contento y feliz.

Del mal, el menos, como puede verse y solo cabe pedir que este buen estado, aparentemente se mantenga. Con el nuevo trabajo el torero renace. Y quizás confíe en recuperar la fama tuvo. No le será fácil, pero al menos puede intentarlo. Ojalá lo consiga. Solo cabe pedir y desear que el tema no se agote enseguida. Sería la forma de lograr que nos diera risas, distracción y ánimo. Tenemos asunto para largo, divertido y animado, si todo resulta como pensamos.

Jose Ortega Cano FOTO: USG GTRES

Ana María Aldón desbanca a José Ortega Cano

Bombazo total en la familia Ortega Cano. Impacta, sorprende y extraña su reconciliación. Es algo que solo está empezando. Sin duda nos queda por disfrutar lo mejor de tan singular montaje. Estamos preparados para disfrutarla porque sin duda promete ser algo único en ese capítulo familiar. Es una saga inagotable y José Ortega Cano y Ana María Aldón se regodean con todos los detalles de su aparente reconciliación. Él ha pedido perdón y ella promete continuar imponiendo algunas condiciones, no todo va a salir gratis y es una forma de dar más dureza a sus posturas. Allá quien se las crea, que no es mi caso ya tan curado de muchas espantos, por eso cuestiono y no acabo de creer que haya auténtica reconciliación entre el ex torero y Ana María. Es algo que cuesta digerir por positivo que sea uno.

Todo eso coincide viendo cómo Antonio David y sus hijos celebraron el día del padre en Málaga tal si fueran una familia modélica, que no es el caso como se sabe y hemos venido padeciendo.

Ana María está admirando por su comportamiento televisivo. Es algo que nadie esperaba y no deja de sorprendernos. Ha sido una transformación completa, radical y verdaderamente sorprendente. Confiamos en que continúe tal evolución. Yo recuerdo sus primeros años cuando el torero era uno de los principales «fans» de Rocío Jurado, nada que ver con la actualidad. Están hechos el uno para la otra. Solo cabe esperar que todo este presunto montaje dure y se sostenga, que eso ya parece más difícil.

El tiempo es sabio y resolverá, aunque no es algo que me quite el sueño como tampoco su cambio de imagen que tanto enfada a más de uno. Quién la ha visto y quién la reconoce, así es la vida. Lo que no cabe duda es de que la historia tiene sus cosa divertida, curiosa , intrigante y llena de emoción. Estamos ante una posible película, quizá docuserie, ahí lo dejo, repleta de atractivos... a ver si nos gusta o todo lo contrario.

Ana María Aldón en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Terrorífico concierto homenaje a Rocío Jurado

No esperaban semejante debacle. Ha sido terrorífico, inesperado y casi horroroso. Merece el pronto olvido y que enseguida pasemos a otro tema procurando evitar este. Mejor no «meneallo», a fin de cuentas tampoco nos quita el sueño. Servirá como distracción y entretenimiento pero no pasara de ahí. Lo olvidaremos enseguida dejándolo en lo que es: algo solamente anecdótico. No debemos preocuparnos por un asunto intrascendente y sin mayor profundidad. Dejémoslo en pequeña anécdota sin mayor hondura a la que no hay que buscarle tres pies. No lo valoremos más allá de una tontería ideada por alguien con ganas de entretenerse. Dejemos todo tal y como está sin buscarle triquiñuelas, vueltas o revueltas. Sin embargo, esto sí es preocupante, no dejan de darle vueltas al resultado obtenido por el ya polémico concierto. El público no respondió como merecía, como una jornada gloriosa. Muchos se quitaron de enmedio, –¡sálvese quien pueda!– y lo programado como una hornada gloriosa se transformó en un día para el olvido.

Nunca en la carrera artística de Jurado hubo nada igual a este singular concierto que solo merece el olvido, el repudio y el recuerdo triste. Así lo manifiesto. Rocío y su historia única eran merecedoras al menos por gratitud de algo más sentido y emotivo. No ha podido ser. Todo resultó un fiasco y habrá que esperar nuevas oportunidades para resolver lo que aquí quedó atascado. Ocasiones no van a faltar, o tal espero, y deseamos para limpiar semejante mancha. Solo debemos tener paciencia y no desesperar. Sorprendió la hija de su madre: primero por lo mal vestida que iba, qué diferencia cuando su madre se encargaba del control indumentario. Pasó a la historia esa época dorada. Igual ha hecho esta nueva Rocío Carrasco creyéndose inmune y limpia de polvo y paja y merecedora de ser apoyada en esta nueva intentona de relanzamiento social. Le costará recuperar el crédito perdido, pero ella no parará hasta lograrlo. Apuesto lo que sea.

Rocio Carrasco durante el evento Mujeres Cantan a Rocio Jurado en Madrid el martes 8 de marzo de 2022. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Belén Esteban, la reina del mambo, vence a Paz Padilla

No deja de sorprender la despedida a Paz Padilla tras su inesperada, brusca y hasta violenta pelea con Belén Esteban. La cuerda se rompió por su parte más débil y parece difícil superarlo y, lo que es peor, que se produzca una reconciliación entre ellas. Se prevé un largo contencioso, mientras Paz Padilla, la que salió peor parada, se beneficia ahora de simpatías generales producidas como rebote a tan absurda situación. Nadie podía imaginarlo y mucho menos creer que la cosa acabaría tan mal. Creo que podría tener solución y solo el tiempo dirá, y resolverá. Mientras, Paz Padilla saca partido a este jaleo nada ingenuo y espera obtener réditos de una situación que debería parecer incómoda para todos, menos para ellos mismos. Veremos si se calma, si vuelve la tranquilidad y se retoman viejas relaciones siempre latentes aunque inexistentes en la práctica. Belén Esteban cobro supuestamente 30.000 euros al mes durante su confinamiento. No parece poca cosa, y encima se ha salido con la suya. Paz terminó en guerra.

Todo es cuestión de saber adaptarse a las circunstancias e ir tirando con lo que hay, tal ha hecho Sara Carbonero escapando a México entre rumores de ruptura con Kiki Morente.

Y vamos con la familia del Rey. La Infanta Cristina no dio explicaciones de su corta visita a Barcelona. Su escolta permitió que le hicieran fotos, milagro. A ver si todos toman buenas notas de ellos, como de la decisión adoptada por la Infanta Elena de mudarse a la milla de oro de Madrid, al menos temporalmente, donde ocupará una vivienda, alquilada, de 2,5 millones de euros, adaptada para personas con movilidad reducida por si acaso su padre se muda con ella. El piso de la Infanta Elena tienes doscientos cuarenta y dos metros cuadrados, lo que hace pensar en los numerosos rumores sobre la vuelta de Rey Emérito a España y la posibilidad de que viva con su hija. ¿Hay quién puede pedir más? Hablan y no paran de cotorrear, de tanto decirlo alguna vez acertarán. O a lo peor ni eso.