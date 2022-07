Rocío Carrasco declara la guerra a Rosa Benito acusándole de filtrar el dato más humillante de Rocío Jurado

Rocío Carrasco vuelve a hablar ‘En el nombre de Rocío’ un viernes más. En el nuevo episodio de esta segunda parte de su docuserie, que lleva por nombre ‘Matar al león’, la hija de Rocío Jurado ha centrado gran parte de su discurso en la figura de Rosa Benito, quien no sale precisamente bien parada tras sus palabras.

Rocío Carrasco en el avance de su serie documental FOTO: La Razón Mediaset

Durante el inicio de este capítulo se han proyectado unas imágenes de archivo en las que Kiko Matamoros habla de una discusión familiar que protagonizan Rocío Jurado, Ortega Cano y la propia Rosa Benito. Según el tertuliano de ‘Sálvame’ ‘la más grande’ reprochó al torero que este defendiese antes a Rosa que a ella. La tensión de aquel momento habría llegado hasta tal punto que la cantante “terminó por hacerse pis encima” debido a los nervios, tal y como confirmó Matamoros en el pasado.

Una realidad que Rocío Carrasco tacha de “humillante” por haberla contado en público: “Queda claro que la información que da Kiko Matamoros con respecto a mi madre se la da Rosa Benito, porque, de ser cierta, si no se lo ha dicho Rosa no se la puede decir nadie más”, desliza la protagonista de la docuserie visiblemente molesta porque todo esto se filtrase públicamente por boca de la ex de Amador Mohedano, quien siempre ha presumido de querer a su cuñada por encima de todo.

Rosa Benito y Rocío Carrasco FOTO: Gtres

“Con lo que no han contado es que en esa cena estaba yo también y sé lo que pasó. El motivo de aquella discusión fue el ‘tan a gustito’ y Ortega Cano se encara con Rosa y mi madre se mete por medio, pero no es verdad que mi madre se encarase con José”, aclara Carrasco. “Llegó un momento que no tenía el valor para hacer lo que han dicho y echarle huevos a José. Ella ya no estaba capacitada para echarle huevos”, cuenta, dejando entrever que, lejos de lo que contaban, Rocío Jurado era muy vulnerable. “Ortega Cano no se portó bien con Rocío Jurado, que era mi madre, la hizo sufrir”, sentencia la mujer de Fidel Albiac.