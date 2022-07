Rosa Benito responde así a Rocío Carrasco tras cuestionar su papel al lado de Rocío Jurado

Este viernes ha visto la luz el último episodio de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’, el cual lleva por título ‘Que no se te olvide nunca que yo soy Ortega Cano’. A pesar de que el protagonista ha sido el torero, la hija de Rocío Jurado ha querido dedicar unas palabras a su tía Rosa Benito que poco o nada han gustado a la protagonista.

Carrasco cuenta que, cuando su madre estaba en el hospital ,ella y Fidel Albiac entraron en su habitación y se la encontraron llorando: “Nos dijo que había llamado a Rosa para que venga a hacer el favor de teñirle, y la respuesta de Rosa fue: ‘Rocío cómo voy a ir a teñirte si ahora me peinan a mí’”, dejando entrever el desplante que la artista había sufrido por parte de su cuñada, quien por aquel entonces trabajaba para ella a pesar de que ya había comenzado a colaborar en diferentes programas de televisión.

Ante estas declaraciones, la reacción de la ex de Amador Mohedano no se ha hecho esperar. A través de su cuenta de Instagram, ha querido compartir una imagen junto a ‘la más grande’, acompañándola de un breve pero tajante comunicado en forma de aclaración.

“He leído, que decían que me llamaste y no fui, 😂😂😂 alguien se lo puede creer???Deje todo por ti!!! mi casa, mis hijos mi trabajo… ya ves que poca memoria tienen algunos, hasta te arregle para tu último viaje…Junto con la enfermera que en ese momento estaba. Nadie más!!!”, ha escrito Rosa Benito, desmintiendo que dejase plantada a Jurado y haciendo hincapié una vez más en todo el tiempo y amor que le dedicó a la hermana de su marido durante todos los años que estuvo a su lado.