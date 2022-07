Ortega Cano estalla contra Telecinco: “Vais a acabar con mi vida”

Ortega Cano no puede más. Lleva unas semanas escuchando que una supuesta crisis en su matrimonio podría acabar con la relación de pareja que mantiene con Ana María Aldón. Lo cierto es que fue la propia andaluza quien, a través de varios programas de Telecinco, ha alimentado estos rumores, pero el torero parece ajeno a las declaraciones de su esposa y ha cargado duramente contra la cadena, a quien acusa de intentar destruir su familia.

Mientras Kiti Gordillo, una reportera de “Sálvame”, hacía guardia en la puerta de la casa de Ortega Cano, el maestro ha salido para enviar un contundente mensaje a Telecinco y el equipo del programa vespertino. “Les queda poco a Telecinco de acabar con mi vida. Están a punto de conseguirlo. Llevan mucho tiempo conmigo pero ya no tengo fuerzas, ya estoy abatido, de la forma que me tratan, de la forma tan cruel que son conmigo”, ha comenzado diciendo el viudo de Rocío Jurado, visiblemente afectado.

“Yo no les he hecho nada, todo lo contrario: les he hecho ganar mucho dinero, pero de la manera que me están tratando, ya con mis años y con todo lo que he sufrido en mi vida, me están haciendo sufrir más”, ha continuado añadiendo Ortega Cano, cuyo enfado iba creciendo por momentos.

