Borja Escalona llora para justificar su incidente en un bar de Vigo y culpa a “la sociedad española”: “Lo único que nos une es el odio”

El youtuber Borja Escalona ha estado los últimos días en el ojo de la polémica después de que su caso en un bar de Vigo se hiciera viral. El “streamer” presionó, durante una transmisión en directo, a la dueña del establecimiento para no pagar una empanadilla a cambio de la promoción al local, A Tapa do Barril, que en ningún momento estaba acordada con la empresa.

Noticias relacionadas Incidente. Detenido un youtuber que pretendía cortar el pelo a los transeúntes en la Puerta del Sol de Madrid

“Yo solo como cosas gratis”, explicaba el youtuber antes de probar la última empanadilla que quedaba en el mostrador. Cuando la empleada le pide que le pague, este le contestó que, de ser así, “tengo que cobrar yo esta promoción que acabo de hacer”.

Pero no todo salió como esperaba al youtuber. Pese a que, en un principio, sus seguidores parecían estar de acuerdo con él, ya que el establecimiento comenzó a recibir reseñas negativas en Google tras “el incidente”, muchas personas se han echado encima de Escalona por la polémica generada. Así, Escalona publicó un vídeo en sus redes sociales por “el vendaval de odio que he recibido”.

“No estaba preparado para todo esto que me ha venido y se me está haciendo un poco complicado”, confirmaba, antes de dar su versión de lo sucedido. “El otro día fuimos a cenar a un bar de Madrid y el jefe nos echó porque no quería indeseables en su local”, agregaba, entre lágrimas.

Esperad, que ahora es culpa de los demás 👍 pic.twitter.com/nPrXmdmfpD — Bernat Castro ⭐ (@Berlustinho) August 15, 2022

Escalona confesaba que “he tenido que quitarme las redes sociales, no me dejan salir de casa y no puedo ir al gimnasio”. Pero después de ello, sin autocrítica y sin asumir responsabilidades, echó la culpa de los sucedidos a “la sociedad de España”, ya que, según el youtuber, “tiene un problema muy grave”.

“Lo único que nos une es el odio. Tengo la sensación de que es un poquito desproporcionado la cantidad de odio, amenazas y bullying que estoy recibiendo”, criticaba en el vídeo.

No es la primera vez que surge una polémica con Escalona

En marzo de 2021, Escalona fue detenido en la Puerta del Sol de Madrid por lanzar una maquinilla contra una persona que se encaró con él y romperle el tabique nasal a una mujer, después de pasearse con el dispositivo y querer utilizarlo para rapar el pelo o la barba.

La gente reaccionó con indiferencia hasta que un joven, al que se acercó con intenciones “rapadoras”, le dio manotazo y logró que la maquinilla cayera al suelo.

La reacción del youtuber fue la de perseguir al joven, pedirle que le recogiera el artilugio e, incluso, que se lo pagara. Ante la negativa, fue él mismo el que la cogió del suelo y se la tiró. No le acertó, pero sí a una señora que pasaba por el lugar a la que rompió el tabique nasal. El joven llegó a pedir disculpas al youtuber y sólo recibió amenazas e insultos.