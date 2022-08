Alejandro, el hijo de Ivonne Reyes, busca su camino

Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes nunca ha querido entrar en polémicas con Pepe Navarro, su padre biológico según sentencia judicial. Es un asunto cerrado. Ha apoyado siempre a su madre y cuando ya cumplió la mayoría de edad tomó su propio camino profesional. Estudio en Estados Unidos Dirección de Empresas, Arte Dramático y ahora su vida está centrado en su carrera de actor y en su faceta creativa. Vive entre Miami y Madrid y ha sido en la capital del reino donde ha presentado una colección de ropa para jóvenes King Art que ha diseñado para la firma Virginia Abzueta.

A sus 22 años tiene las ideas muy clara con respecto a su futuro laboral. Se ha convertido en empresario en momentos complicados.

Alejandro Reyes durante la presentación de su nueva colección FOTO: Sergio R Moreno GTRES

-¿Cómo es Alejandro Reyes?

Soy una persona muy trabajadora que. Gusta vivir la vida y esta mal que yo lo diga pero soy muy creativo. Y con mi colección he dado un paso más en mi carrera profesional.

¿Qué supone esta colección?

Siempre me ha gustado el mundo de la creatividad. Tanto en el aspecto del mundo artístico como en el de la moda. Esta colección es mi primera incursión y creo que va a gustar. Es fácil de llevar, original, cómoda y diferente a lo que hay en España. Además todo se fabrica aquí y por ahora la venta es online

¿Y el nombre de ‘King Art’?

La tradición sería el rey del arte, pero también sirve a las reinas. Es curioso porque cuando pensamos el nombre no me di cuenta que ART son también mis iniciales, Alejandro Reyes Torres. Muy simple y muy inspirador

-¿En qué te inspiras?

En lo que me gusta. Hay diseñadores muy buenos pero con un mismo recorrido y al final es muy rutinario. De tanto viajar por Estados Unidos me di cuenta que era importante que la comodidad no estaba reñida con la originalidad y la elegancia. Por ejemplo he diseñado unas camisas de algodón que lo mismo sirven para ir a una entrevista de trabajo que para salir a la compra. La diferencia es que tiene capucha. Me inspire en un concierto de Beyoncé. Empecé en blanco y negro y ahora las hay en más colores.

-¿Quiere dedicarse al diseño o a la interpretación?

A las dos cosas y a las que salgan. Por ejemplo también me gusta mucho la Ciencia. Sigo estudiando interpretación y seré actor hasta que me muera. Es una carrera complicada y en Estados Unidos con un mercado muy grande.

-Es una persona muy inquieta

No, lo que soy es una persona con mucha energía.

-No son buenos momentos para estrenarte como empresario.

Todo lo contrario. Creo que en momentos complicados hay que ser emprendedor y además hay ayudas.

-¿Su madre que dice?

Ella siempre me ha apoyado. Le encanta la ropa y a sus amigas también

-Participó en Superviviente. ¿Mereció la pena estar tan expuesto?

Sí y no me arrepiento para nada. Es una experiencia y aprendí mucho tanto delante como detrás de la cámara. Es un programa con una edición impresionante.