Ana Guerra: “Volvería a cantar en la calle sin problema porque allí fui muy feliz”

Su apellido le viene como anillo al dedo aunque con su mensaje intente transmitir todo lo contrario. Guerrera, perseverante y luchadora nata. Así es Ana Guerra, aquella chica que con 23 años pisaba por primera vez el escenario de ‘Operación Triunfo’ en 2017. Ahora, más madura y con el aprendizaje adquirido en el último lustro, tiene las cosas muy claras. Pasen y lean.

Ana Guerra en la entrevista con Lifestyle. FOTO: Lifestyle

Ana, ¿está siendo consciente de su evolución en los últimos tiempos?

Reconozco que trabajo y lucho por ello. Toco mucho, doy clases de canto y no quiero dejarme morir. Me gusta reciclarme y aprender cosas nuevas.

No reniega de temas exitosos como ‘Lo Malo’ o ‘Ni la Hora’, pero eso no es lo que realmente quiere transmitir, ¿verdad?

Lo pasé muy bien y era muy feliz con esos temas, pero cuando salí de la academia fue todo muy rápido y durante el confinamiento conecté con mis raíces del ‘antes’ de la academia y quería contar otras historias y hacerlo de otra manera. Me di cuenta que yo escuchaba otra música pero estaba cantando otra, y de ahí el dilema de todo esto.

Es consciente de que las baladas y boleros no es lo que más demanda el público de hoy en día, y a pesar de eso, arriesga

Creo que al público no se le puede engañar. Durante la desescalada del confinamiento, cuando hicimos unos seis conciertos, me di cuenta que la gente subía a Twitter temas míos en acústico, y lo asocié a que yo ya estaba transmitiendo una cosa diferente. Me lo pasaba muy bien y me encanta defender el feminismo en canciones urbanas y reggaetoneras, me encanta, pero aquello que me pasó lo vi como una señal de lanzarme a la piscina con lo que yo realmente quería.

¿Tendría algún reparo en volver a sus inicios cantando en la calle?

Si tengo que ir mañana, voy mañana. En el sitio en el que más feliz he sido ha sido en la calle.

Ana Guerra en una imagen reciente FOTO: Sergio R Moreno GTRES

La gira continúa, ¿no?

Sí, todavía nos quedan unos veinte conciertos. En principio acabo el 29 de noviembre en Barcelona, pero digo que sí a todo lo que me proponen, tanto salas grandes como pequeñas, en pueblos... Creo que no estamos en un momento para decir que no, y la gente lo que demanda ahora es música y felicidad.

En dos meses se cumplen 5 años desde el fenómeno OT 2017 y desde que subió por primera vez, muy nerviosa, a aquel escenario… ¿Qué le diría a aquella Ana Guerra? ¿Cambiaría algo?

Que sea fiel, que no significa que lo haya dejado de ser, pero no quiero olvidarlo y quiero tenerlo presente. No cambiaría absolutamente nada.

Hay compañeros que a veces han renegado del sello ‘OT’

Yo no. Me siento orgullosa de haber sido una ‘triunfito’ y de haber pasado por Operación Triunfo. Gracias a eso la gente me ha conocido y conoce mi música.

¿Qué tal la relación con los compañeros de su edición?

¡Muy bien! El otro día escribí a Mimi porque estuve en Granada, pero me dijo que estaba en Ibiza y no pudimos vernos. Sí que es verdad que tenemos menos contacto porque cada uno hace su camino… Por ejemplo, a Aitana resulta más difícil verla, ¡es que no la ve ni su padre! (risas). Los que somos de Madrid sí que estamos más en contacto.

¿Habrá un reencuentro televisado?

A mí me encantaría y me haría muy feliz. Ahora con cinco años me parece pronto, pero estaría genial que algún día pasara y volver a cantar las canciones más míticas con ellos.

Se aprecia un cambio muy positivo en su imagen de cara a los medios de comunicación y a la prensa del corazón, y justo coincide con su relación sentimental con Víctor Elías

La verdad es que ahora me siento muy a gusto. He tenido que aprender a asumir la situación porque me vinieron muchas cosas de golpe y necesitaba mi tiempo. Creo que todos deberíamos de ponernos un poco en el lugar del otro para empatizar y entender. Por suerte, la mayoría de las veces que han hablado de mí también lo han hecho de mi música y mis conciertos.

¿Sorprende ser mediática por su vida privada? ¿Por qué antes no y ahora sí lo ha normalizado?

Todo lleva su proceso. A mí no me cuesta y no me importa contar según qué cosas. Pero es cierto que no se ve igual que una mujer esté con varios hombres que si es al revés. Si lo hace el hombre es ‘el puto amo’ pero si lo hacemos nosotras no se nos trata por igual en los medios de comunicación. Yo no me he sentido que se me catalogaba de nada porque yo misma lo quise evitar, y por eso no hablaba.