Ana Torroja, la inconfundible voz de mítico grupo Mecano, deslumbra en Starlite con “Hijo de La Luna”

Ana Torroja FOTO: Starlite Catalana Occidente cortesía

Se trata de Ana Torroja, III marquesa de Torroja (Madrid, 1959), la que fuera voz del mítico grupo español Mecano, que marcó un antes y un después en la historia de la música en España. Más de 25 millones de discos vendidos con Mecano, 7 álbumes de estudio publicados en solitario y 100 colaboraciones, avalan la brillante carrera de esta artista que hizo historia en la música pop gracias a un inimitable estilo y su sedosa voz. Su historia es la historia del pop en España.

Ana Torroja FOTO: Starlite Catalana Occidente cortesía

Ana, que subió al escenario con un atuendo blanco tan brillante como el cielo del festival, mostró su ilusión por estar compartiendo escenario con el resto de los artistas congregados en el cartel de esta décimo primera edición de Starlite Catalana Occidente. “¡Buenas noches, Starlite Catalana Occidente! Por fin os veo las caras. Hoy haremos un viaje por el pasado, pero también por el presente, y quiero que os sintáis como en casa”, manifestaba Torroja entre divertida y emocionada, frente a un auditorio que escuchaba enmudecido cada una de sus palabras.

Escenario concierto Ana Torroja FOTO: Starlite Catalana Occidente cortesía

La madrileña que formó parte de la banda Mecano durante 20 años es muy consciente de la repercusión del grupo en la música y en la vida de tantas y tantas personas que pusieron banda sonora a sus momentos vitales más significativos gracias a la conjunción que Ana Torroja formaba con los hermanos Cano. De ahí que en su concierto las canciones que los hizo populares estuvieran muy presentes. Abrió el espectáculo con el tema “El Cine”, perfecto para ir calentando motores de una noche que prometía ser mítica y que también tuvo lugar para grandes temas de su andadura en solitario como ‘A contratiempo’, ‘Ya no te quiero’, ´Hora y Cuarto´ o ‘Sonrisa’, que sus incondicionales corearon y aplaudieron incansablemente, conmovidos por sentir tan cerca a su estrella favorita. Entre canción y canción, la cantante quiso aprovechar para lanzar un mensaje de agradecimiento a Sandra García-Sanjuán, “Es un orgullo para mí poder estar aquí, entre un elenco de artistas increíbles. Starlite Catalana Occidente forma parte de los lugares donde uno siempre quiere estar. Gracias, Sandra, por una noche tan increíble, por invitarme a esta fiesta tuya. Gracias de corazón”, afirmaba una Ana Torroja emocionada por el recibimiento y calor por parte del público de Starlite.

Ana Torroja FOTO: Starlite Catalana Occidente cortesía

A los postres musicales, Ana Torroja deleitó con los temás seguramente más esperados por la mayoría de los asistentes. Aquellos que recuerdan a una época dorada de la creación musical en España. Un periodo prolífico, de especial libertad y creatividad para los artistas en general y la música en particular. Así, entonó ‘Hijo de la luna’, ‘Mujer contra mujer’, ‘Hoy no me puedo levantar’ y ‘Me colé en una fiesta’ para éxtasis de los presentes.

Ana Torroja FOTO: Starlite Catalana Occidente cortesía

Después del concierto pude conversar con Ana Torroja.

Enhorabuena Ana por tu magnifica trayectoria profesional.

Muchas gracias!

¿Como ha sido este reencuentro con tu publico en Starlite?

Energizante, motivador, mágico...

Tienes una de las voces más reconocibles de la música española. ¿Cuándo descubriste tu verdadera vocación?

Desde pequeña sentía mucha curiosidad y pasión por la música y la actuación, pero vengo de una familia de científicos, y no tenía ni idea de cómo acercarme al mundo artístico.

Un día “me colé en una fiesta” y allí conocí a Jose María Cano, y a partir de ahí todo cambió. El destino me tenía preparada una gran sorpresa. Nos presentamos en CBS como Jose María Cano y su grupo. En ese momento yo hacía los coros y Nacho acompañaba a Jose con la guitarra. Pero Miguel Angel Arenas “El Capi”, director artístico de la compañía, cuando terminamos de cantar, me miró fijamente y dijo: tu deberías de ser la voz del grupo, y así fue como pasé de corista de Jose a ser la voz del grupo Mecano. Ya ves, “la fuerza del destino”.

Se dice que tienes un ‘oído absoluto’, una extraordinaria habilidad que se asocia con el talento musical ¿De dónde te viene tu pasión por la música?

Tengo muy buen oído, pero no absoluto. No hay que fiarse de todo lo que se dice en Wikipedia ;-)

¡Pero me apasiona la música! Desde pequeña me recuerdo rasgando las cuerdas de una guitarra, aunque no sabía tocarla, cantando en mi habitación al ritmo de las canciones que sonaban en la radio. Para mí la música significaba evasión, libertad. Me dejaba llevar y mi cuerpo se movía al ritmo de cada canción, viajaba a lugares desconocidos a través de la música. Siempre ha sido una gran compañera de vida.

¿Que educación musical has tenido?

Mi padre tocaba el piano y a mí me encantaba sentarme a su lado y ayudarle a pasar las hojas de la partitura, cuando el me lo indicaba con la cabeza. Así aprendí un poco de solfeo. Luego tomé algunas clases de piano, y ahí quedó toda mi educación musical.

Cuando empecé a cantar en Mecano, no tenía nada de técnica vocal y me di cuenta de que tenía que cuidar mi voz, así que comencé a tomar clases de canto después de los primeros conciertos, y nunca he dejado las clases. He ido cambiando de profesores que me han ido enseñando diferentes formas y me han ido dando las herramientas necesarias para que hoy, a los 62, tenga la voz tan sana como cuando empecé.

Backstage con Ana Torroja FOTO: Starlite Catalana Occidente cortesía

Cuál era tu sueño en la infancia?

Ser actriz. Me encantaba ponerme frente al espejo y mi reflejo era mi compañero de actuación. Soñaba con ser distintos personajes, con poder viajar, y la música me ha dado eso, porque cada en cada canción soy un personaje, cada canción es como una pequeña película.

¿Cuáles han sido los músicos y compositores que más te han inspirado?

¡¡Muchos!! A mi padre le encantaba la música clásica, y escuchábamos juntos a Beethoven, Mahler... Él nos enseñó a amar la música clásica.

De pequeña admiraba a Marisol, porque era lo que yo quería ser: actriz y además cantaba. Me encantaban Los Beatles, Genesis, Cats Stevens, Bee Gees, Queen, Madonna, Eurythmics…

¿Y el primero que te impresionó?

Peter Gabriel, cuando estaba en Génesis. Verle en un concierto cuando yo tenía 15 años, fue como una revelación. Al verle encima del escenario sentí que eso era lo que quería hacer, pero no sabía cómo, así que en aquel momento se quedó sólo en una ilusión... ¡Quien me iba a decir a mí que algunos años después mi sueño se iba a hacer realidad!

¿Cuál fue la reacción de tus padres cuando les dijiste que querías ser cantante?

Simplemente me dijeron que no dejara de estudiar, porque la música era una profesión muy inestable. Fue el mejor consejo.

Mientras pude, seguí estudiando y al mismo tiempo ensayábamos con Nacho y José en mi casa. Pero llegó el momento de decidir, porque lo que había empezado como un juego cada vez requería más tiempo, y me decidí por la música. Mis padres siempre me apoyaron.

Honestamente, ¿imaginabas que tu sueño se haría realidad?

¡Jamás! Pense que siempre sería eso: un sueño.

¿Qué recuerdos tienes de tu primer concierto?

Fue en un pueblo de Valencia, en una discoteca pequeña. No había ni escenario. Actuamos en la pista de baile con las luces y el sonido de la discoteca, y como público, nuestras familias y algún despistado que pasaba por allí. Me sentía insegura, pequeñita y muy nerviosa. Nunca había cantado delante de nadie y la responsabilidad me podía. Esos nervios de antes de subir al escenario siguen presentes en cada concierto.

Backstage con Ana Torroja FOTO: Starlite Catalana Occidente cortesía

La gente solo ve el éxito ¿Has tenido que realizar muchos sacrificios a nivel personal para conseguir el éxito profesional?

Lo más difícil para mí fue perder el anonimato. Soy una persona muy reservada, y el hecho de estar en boca de todos, de que se especulara y se inventaran cosas sobre mí, hasta el punto de que un día anunciaron mi muerte, fue muy duro de superar. Tuve que irme a vivir fuera de España para volver a ser anónima, para volver a ser, simplemente Ana.

¿Es difícil conciliar la vida familiar y la trayectoria profesional?

En mi caso, lo más duro fue separarme de mi hija cuando todavía era muy pequeña. Era como si me faltara el aire.

Pero siempre he tenido el apoyo de mi familia en todo, y eso hace que las separaciones sean más llevaderas.

¿En qué consiste el día a día cuando estas de gira?

Lo primero en mi día es el ejercicio, porque me activa y me pone en marcha.

Me gusta ensayar por la tarde, y normalmente hacer dos pases del concierto, así que el resto del día me lo tomo con tranquilidad y hablo poco o nada, para tener la voz descansada, y antes de irme a ensayar caliento la voz y listo.

Ana Torroja y Sandra García-Sanjuán FOTO: Starlite Catalana Occidente cortesía

Si no fueras cantante ¿qué crees que serías?

Algo relacionado con la creatividad. Arquitecta, decoradora...

¿Es verdad que los artistas se inspiran y crean sus mejores obras en épocas turbulentas de la historia? ¿Ahora sería una de esas épocas? ¿Cómo te ha influido el confinamiento y qué has creado, mejorado o aprendido?

Escribir es una catarsis, así que tiene todo el sentido que las mejores canciones nazcan en los momentos difíciles, porque es una forma de deshacerse de aquello que nos preocupa, o nos hace daño.

Pero en mi caso, en estos dos años de pandemia, me he dado cuenta de que vivimos atados a un reloj que nos hace ir a una velocidad que no es nada sana. El hecho de ser dueña de mi tiempo, durante estos dos años, y decidir cuándo y qué quería hacer en cada momento, sin depender de nada ni de nadie, me ha dado una libertad que necesitaba y me ha hecho pisar el freno a la hora de vivir. Disfrutar de cada paso del camino, sin ninguna prisa. Llegar, llegaremos.

¿Cómo te preparas física y mentalmente para un concierto o una actuación?

Hago ejercicio casi a diario y, aunque eso ayuda, uno va cogiendo fondo a medida que van avanzando los conciertos. Cantar y moverse a la vez no es fácil, y requiere de varios conciertos para estar al 100%. Por eso son tan importantes los ensayos antes de arrancar una gira.

¿Qué proyectos musicales tienes ahora mismo?

Acabo de escribir una canción con Alberto de Miss Caffeina, para el Día Mundial del Cáncer de Mama, y cuando termine esta gira, me pondré a pensar en lo próximo.

Ya sabes, sin prisa y disfrutando del camino.

Las mujeres somos conscientes de que en nuestras carreras por obtener igualdad de posibilidades y demostrar nuestra valía, aún nos encontramos con muchas barreras. ¿Desde tu experiencia, qué consejo les daría a mujeres jóvenes que quieren seguir tus pasos?

Yo fui educada en la igualdad, así que lo llevo en mi ADN. No concibo el mundo sin igualdad de derechos, deberes y oportunidades. Siempre lo he defendido con uñas y dientes, sin importarme las consecuencias. Soy muy fiel a mis principios y eso me ha llevado a estar al 100% orgullosa de lo que he conseguido. He trabajado y sigo trabajando muy duro, porque nadie te regala nada.

Mi consejo para las mujeres que quieren hacer carrera en la música, o en cualquier otra profesión, sería que fuesen auténtica, únicas, que defiendan lo que son, que no se dejen influenciar por el exterior y que trabajen para conseguir lo que quieren. No importan las piedras que encuentres en el camino, si crees en ti, te quieres y te valoras podrás conseguir lo que te propongas. Y sobre todo, no te rindas.

¿Crees que es fácil para las mujeres ocupar puestos de liderazgo? ¿Sigue existiendo un techo de cristal?

Creo que lo difícil es que te dejen demostrar que vales para un puesto de liderazgo. Hay que trabajar más duro y luchar para demostrar que puedes.

Ya hay mujeres en puestos de liderazgo, no muchas pero las hay, así que se puede. Es muy importante que creamos en nosotras mismas, es el primer paso para poder conseguir lo que queremos y merecemos.

¿Cuál es el secreto de tu éxito?

No sé si es un secreto, pero creo que tener buenas canciones, cuidar mucho lo que hago, trabajo, trabajo y trabajo, y ser consecuente con lo que soy.

¿Qué personas han sido fundamentales en tu carrera profesional?

Mis padres por su apoyo y sus consejos, Jose y Nacho por sus canciones y por ser tan exigentes, Miguel Angel Arenas por ver mi potencial, y mi manager, Rosa Lagarrigue, por estar siempre ahí en las buenas y en las regulares.

¿Cuál fue el mayor desafío o logro?

El mayor desafío fue empezar una carrera en solitario, después de haber estado en el grupo más importante del pop español. Y Yel mayor logro, haber conseguido seguir vigente después de 40 años en la música .

Escenario concierto Ana Torroja FOTO: Starlite Catalana Occidente cortesía

¿Cómo está viviendo la violencia y desesperación de la guerra en Ucrania?

El mundo está muy convulso. Se respira una tensión general que se ha acrecentado a partir de la pandemia. Me parece irreal lo que está ocurriendo. Hay muchos lugares en el mundo que llevan en guerra años, y no les hemos hecho caso, pero algo que nos toca tan de cerca, nos ha hecho darnos cuenta de la fragilidad del mundo en el que vivimos. La violencia no solo no es la solución, sino que además crea otros problemas a corto y largo plazo. Desearía que se pudiera encontrar una solución pacífica. Ojalá sea más pronto que tarde.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

Lo encontré en El Poder del ahora: vivir el presente.

¿Cómo ves el estado de la música en la actualidad?

Lo que más me gusta del momento musical que estamos viviendo, es que no hay límites a la creatividad. Me gusta la valentía de artistas como Rosalía o C Tangana, que son fieles a lo que son y a lo que sienten. No se dejan llevar por las modas y eso da una libertad creativa muy sana para la música.

¿Cuál ha sido el momento más memorable de tu carrera hasta el momento?

No tiene que ver con la música, pero si fue a raíz de una canción, Ay Dalai.

En Chile tuvimos la oportunidad de conocer al Dalai Lama, y enseñarle nuestra canción. Lo que ocurrió en ese encuentro fue tan potente que cambio mi vida, y lo llevo tan grabado en mí, que revivo cada detalle cada vez que lo recuerdo... Como ahora.

Has colaborado con muchas artistas. ¿Cuál de tus colaboraciones se acabo convirtiendo en un proyecto más emocional para ti?

Cada colaboración, me ha aportado mucho más que una canción, me ha aportado amigos y aprendizaje, pero la más emotiva fue cantar “Nada personal” junto al maestro Armando Manzanero. Recuerdo que la cantamos juntos en un show case para presentar su disco en Madrid, y cuando terminamos la actuación, se acercó a mí y me dijo: “si supiera llorar, lo haría ahora”. Aún hoy me emociono, cuando lo recuerdo. Fue mágico..

¿Con quién te gustaría trabajar en un nuevo proyecto?

Con gente joven, que me aporte y que me enseñe.

¿Es importante tu imagen para tu trabajo? ¿Le dedicas mucho tiempo a cuidarla?

Siempre me he cuidado mucho, dentro y fuera del trabajo. Lo más importante y tan necesario como el aire que respiro, es el ejercicio. Es lo primero que hago en el día.

Llevo una vida bastante sana y con una alimentación cuidada. Alguna que otra cremita, dormir suficiente, y mucha agua.

Y a la hora de hacer un nuevo disco, o una nueva gira, siempre trato de refrescar mi imagen, y dar algo diferente. Me aburre verme siempre igual.

¿Qué deportes practicas?

Hago distintas rutinas en el gimnasio, yoga, me encanta caminar, montar en bici de montaña, nadar, y en invierno suelo escaparme a esquiar.

¿Cuidas tu alimentación?

Lo intento. Como Fruta, verdura, trato de comer todo integral, aunque en carretera es más difícil. Pero si, intento llevar una alimentación equilibrada, aunque de vez en cuando me dé algún caprichito.

¿Cuáles son tus restaurantes y comidas favoritos?

Me encanta la comida japonesa, y cuando estoy por España, nunca falta un salmorejo, unas croquetas y un jamón del bueno.

¿En qué medida te preocupa el medioambiente y cómo crees que se podría concienciar a todo el mundo sobre los problemas que existen al respecto?

Me preocupa, y mucho. Nos estamos cargando este maravilloso planeta en el que vivimos. Nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, pero lo que más me sorprende es ver con que calma, los gobiernos de todo el mundo se están tomando un problema que es real.

¿Qué más concienciación queremos? ¿No vemos lo que está pasando? Temperaturas cada vez más altas, la temperatura del mar subiendo, los glaciares derritiéndose, incendios por todas partes, inundaciones dramáticas.

¿Qué más señales nos hacen falta?

¿Con que ONGs colaboras?

Médicos sin Fronteras, Unicef, Voces, Fundación Oncológica Infantil Enriqueta Villavecchia...

Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué cambiarías?

Nada. Me gusta lo que soy, y lo que soy está hecho de aciertos, errores y de todo lo que he vivido.

Un recuerdo especial de época de Mecano

Hay muchos momentos, pero recuerdo la primera vez que escuché mi voz en la radio cantando “Hoy no me puedo levantar”. Era una sensación extraña, una mezcla de orgullo y de pudor, de admiración y de autocrítica. Me costaba reconocerme, y he de confesar que aun hoy no me acostumbro a escucharme en la radio, o en lugares públicos ( sonríe )

¿Cómo es su día a día ahora en México?

Pues no varía mucho de mi día a día en cualquier lugar del mundo. Como dije antes, siempre empiezo el día con ejercicio. Desayuno y me pongo con los pendientes, sean de la casa, o del trabajo. Me gusta salir a comer, a pasear. A veces de viaje de fin de semana a pueblos mágicos cerca de la ciudad. Disfrutar de la familia y los amigos.

Leer, ver alguna serie o película, escuchar música o coger mi libreta y ponerme a esbozar letras. Y si tengo mucho tiempo, me escapo a algún lugar que tenga mar.

¿Cuál es tu mayor fortaleza?

Ser persistente. No rendirme.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Viajar

¿Qué haces cuando necesitas desconectar?

Escucho música y/o me escapo al mar.

¿Qué series estás viendo y cuáles recomiendas?

En época de gira, no me da mucho tiempo a ver series. Pero me han gustado mucho Scenes from a marriage, Mare of East Town, Now and then, que la acabo de terminar...

¿Qué música suena en su Spotify?

Muy variada, y depende del momento escucho una lista u otra. Tengo playlists para hacer ejercicio, para relajarme, para viajar. Playlists en español, en inglés...

Me gusta mucho el disco de C Tangana. Es de los discos que me escucho enterito.

¿Qué libro le ha generado el mayor impacto en su vida?

Cuando era pequeña, El Principito, en la adolescencia, la Historia Interminable, más tarde En el nombre de la Rosa, El Perfume, y después Ensayo sobre la ceguera, de Saramago.

Un libro que nunca te cansarías de leer…

El Poder del ahora

¿Qué libros tienes en tu mesilla de noche y cuáles recomiendas?

Para tener en la mesilla... Biografía del silencio, de Pablo Dors

Una película que ha visto una y otra vez.

El libro de la selva, en dibujos animados, y Memorias de África, por ejemplo.

Has viajado prácticamente por todo el mundo. ¿Cuáles son tus ciudades y países favoritos?

¡Ya me gustaría haber viajado por todo el mundo! Es una asignatura pendiente.

México es uno de mis países favoritos, y también Portugal, y por supuesto España. Tenemos un país con una riqueza y variedad, que cuando viajas mucho, lo valoras mucho más. Y Tanzania. Me encanta la naturaleza.

¿Ciudades? Nueva York, Madrid, París, Ciudad de México...

¿Cuándo viajas, que es lo que nunca falta en su maleta?

¡Ropa de más! jajajaja

Los veranos en Mallorca, con mi familia, y mis primos. Era una locura maravillosa.

Un lujo…Pasear por una playa desierta

Un vicio… Viajar

Un capricho inconfesable…Vivir en un barco

¿Hay algo que te gustaría conseguir y que aún no lo hayas hecho?

Ser memos crítica conmigo misma 😉