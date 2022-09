El último contratiempo de Ana Rosa Quintana que ha provocado un retraso en su regreso a Telecinco

Todo estaba previsto para que Ana Rosa Quintana regresase a la pequeña pantalla el próximo lunes 12 de septiembre de la mano de ‘El Programa de Ana Rosa’, tras el fin de ‘El Programa del Verano’, que tiene lugar este mismo viernes día 9. Los espectadores esperaban con ganas el regreso a Telecinco de la presentadora estrella de la cadena, pero estos deseos van a tener que esperar para convertirse en realidad, siendo la primera vez en casi dos décadas, y contra todo pronóstico, que esta no estará presente en el inicio de temporada.

Ana Rosa Quintana FOTO: Mediaset Telecinco

Tal y como ha desvelado en exclusiva ‘Bluper’, no será hasta finales de mes cuando Ana Rosa, si todo va según lo previsto, se reincorpore a los mandos del programa: “La presentadora está pendiente de unas pruebas médicas y se incorporará a finales de mes a su puesto de trabajo si así lo decide el doctor que trata su enfermedad. Todavía está todo en el aire, aunque ella está deseando volver”, deslizan fuentes al citado medio.

Han pasado más de diez meses desde que la presentadora anunciase en directo que padecía de nuevo un cáncer de mama: “Hoy voy a hablar de mí. Normalmente no he faltado a mi cita con vosotros, ni siquiera en la pandemia, pero estoy tan agradecida a todos los que me habéis traído aquí durante estos diecisiete años que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida”, deslizaba una Ana Rosa Quintana visiblemente emocionada. Ahora, continúa centrando todas sus fuerzas en ella misma y en recuperarse del todo para poder dar el máximo de sí misma ante la audiencia.

Ana Rosa Quintana en una imagen de archivo FOTO: ANGEL TROTTER GTRES

La próxima semana comenzará la décimo octava temporada de ‘El Programa de Ana Rosa’, siete días después que su máximo competidor, ‘Espejo Público’, conducido por Susanna Griso.