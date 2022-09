Exclusiva: Alba Carrillo se pronuncia tras su supuesto despido de Telecinco: “Es mentira”

Alba Carrillo se ha convertido en una de las protagonistas de la prensa del corazón sin ella quererlo. Este jueves, Jorge Javier Vázquez se pronunciaba en ‘Sálvame’ sobre su batalla legal con Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, tras salir absuelto de la demanda que esta interpuso por acoso a finales del pasado 2021.

Jorge Javier Vázquez FOTO: Mediaset

Mirando a cámara, el presentador también ha querido dirigirse a la propia Alba y lo ha hecho, como le caracteriza, sin pelos en la lengua: “Estoy muerto y sigo muerto para ti y tu madre, dejadme en paz. Os he ganado, no os metáis en esas historias, no seas tan manipuladoras y tan perversas. Me montáis un pollo, me llamáis pidiendo perdón, así reality tras reality, hasta que he dicho ‘hasta aquí... Veremos a ver si Alba Carrillo cuando se siente en esos programas me sigue nombrando, sigue hablando de mí, porque prefiero pagarte los 300 euros que te pagan al mes y que no vayas para así no verte”, ha deslizado después de que esta le dedicase un tuit recientemente cuestionando sus comportamientos tanto con ella como con su madre.

Hace tan solo unos minutos, se ha asegurado que Alba Carrillo había sido despedida de Mediaset, y por consiguiente del programa ‘Ya es Mediodía’, en el que colabora en la actualidad. Para confirmar esta información, ‘LA RAZÓN’ se ha puesto en contacto con la protagonista para conocer su versión, después de que esta misma mañana haya estado en las oficinas de la productora para la que parece sigue trabajando: “Eso es mentira, yo voy a seguir en ‘Ya es Mediodía’, donde creo que están muy contentos conmigo y yo también con ellos”, comienza diciendo.

Respecto a sus intervenciones en el programa ‘Ya es Verano’, cabe destacar que el pasado domingo iba a estar presente en el formato de los fines de semana de Telecinco, pero por motivos de contenidos no fue posible.