Tamara Falcó reaparece públicamente y confirma su ruptura Íñigo Onieva: “Quiero pediros perdón por no haberos creído”

Pese a su delicada situación sentimental tras romper su compromiso con Íñigo Onieva, Tamara Falcó se encuentra en estos momentos haciendo frente a su reaparición pública en un acto celebrado en el Teatro Real de Madrid, y que ha estado organizado por la constructora inmobiliaria que la eligió como imagen.

Allí se han agolpado durante horas decenas de medios de comunicación de todo tipo para conocer de primera mano sus primeras palabras tras el comunicado de Onieva, en el que reconoce haberle sido desleal a Tamara tan solo unas semanas antes de pedirle matrimonio.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva en una imagen reciente FOTO: UAT GTRES

A pesar de que la hija de Isabel Preysler anuló en un primer momento esta comparecencia, finalmente ha sido precisamente ella, su madre, la que le ha recomendado dar la cara ya que no tiene nada de lo que esconderse. Y así ha sido. A eso de las 19:15h, Tamara Falcó abandonaba la madrileña residencia de su padre ubicada en Puerta del Hierro en su coche con cristales tintados para poner rumbo al centro de la capital.

Durante este trayecto, Tamara ha entrado en directo en ‘Sálvame’ de forma inesperada tras recibir la llamada de Jorge Javier Vázquez: “Soy muy creyente y creo que todo pasa por algo. Quiero pediros perdón, porque durante mucho tiempo no os he creído y si no fuese por esa labor de investigación no me hubiese enterado nunca”.

MADRID, 14/09/2022.- La marquesa de Griñón, Tamara Falcó, posa a su llegada a la presentación de la nueva colección de TOUS, este miércoles en Madrid. EFE/ Fernando Villar FOTO: FERNANDO VILLAR EFE

“Estoy en estado de shock, pero cuando vi el segundo vídeo al volver de la boda a la que fuimos, ahí fue donde cambió todo. Para mí el matrimonio es una promesa de amor eterno, así que sí, estoy contenta de que haya salido ahora”, continúa diciendo ante el silencio del presentador catalán. “Yo entiendo el amor de una forma un poco distinta a él. Yo quiero a alguien que tenga los mismos valores que yo y que me trate con respecto. La confianza es la base de una pareja y yo he confiado hasta la evidencia actual... Si yo hubiese sabido un poquito de todo esto, no habríamos llegado hasta este punto”, concluye, agradeciendo a los medios de comunicación la difusión de todas las imágenes del que ya es su expareja junto a otras chicas.