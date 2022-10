Exclusiva: TVE prepara un nuevo formato en el que Gerard Piqué y Shakira serán protagonistas

Shakira y Gerard Piqué continúan siendo dos de los grandes protagonistas de la actualidad de la prensa del corazón. Su ruptura continúa generando interés y expectación cuatro meses después de que se hiciera pública, ya que hasta el momento no han conseguido llegar a un acuerdo en lo que respecta a la custodia de sus dos hijos.

Revistas, periódicos y programas de televisión hablan de ellos cada semana. Y seguirán haciéndolo. Tal y como ha podido saber en exclusiva ‘LA RAZÓN’ Televisión Española está preparando un nuevo programa llamado ‘Anillos de Oro’, un formato con cierta similitud a ‘Lazos de Sangre’, de hecho, lo hace la misma productora, Tesseo, que abarcará a los grandes matrimonios y parejas del ámbito social a nivel nacional.

Una de ellas será la de Shakira y Piqué, quienes serán los protagonistas de uno de los episodios. Tanto es así que este digital ha podido saber que desde la redacción del citado programa se han puesto en contacto con una de las exnovias del futbolista, pero esta ha declinado la invitación.

Por el momento no existe fecha prevista de cara al estreno, y no se conocerá hasta que no finalice la emisión de ‘Lazos de Sangre’.