Piqué podría llevar una camiseta de Shakira en sus partidos con el Barça

La separación entre Shakira y Gerard Piqué sigue dando mucho que hablar, entre otras razones, por las indirectas que la cantante parece enviar a su expareja a través de sus canciones o movimientos. Ahora, como si de una broma del destino se tratase, el diario “La Verdad” ha publicado que el futbolista podría verse obligado a lucir una camiseta con el nombre de la colombiana en sus próximos partidos con el Barça.

Al parecer, se llegó a un acuerdo previo a la separación de Shakira y Piqué con el que se estipuló que la equipación azulgrana luciría publicidad de la artista, como ya se hizo en ocasiones anteriores con otros cantantes. De hecho, hace solo unas semanas, el nombre de Drake apareció también en la camiseta del Barça. Según “Marca Estados Unidos”, Spotify es uno de los principales patrocinadores del club de fútbol y algunos de sus artistas son promocionados a través de los uniformes.

Aunque el Barça no se ha pronunciado de forma oficial al respecto, a través de las redes sociales ya circula un posible diseño de la camiseta del equipo con la publicidad de Shakira estampada.

Decidme que esto es fake y que Piqué no va a llevar esta camiseta, por favor. pic.twitter.com/EwadQrIBJw — Miguel Serrano 🇪🇸 (@MiguelSerranoTV) October 19, 2022

Esta curiosa situación coincide con el inminente estreno de “Monotonía”, la nueva canción de Shakira y Ozuna que verá la luz en la madrugada del 20 de octubre. Una vez más, buena parte de la opinión pública considera que, a través de los versos de su tema, lanza un contundente a Piqué: “No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”.

No es la primera vez que ocurre algo similar. Con su última canción, “Te felicito”, Shakira también parece referirse a Piqué y a sus supuestas infidelidades en sus letras: “Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”.