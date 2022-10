“Monotonía”, ¿la nueva canción que Shakira dedica a Piqué?

Tras “Te felicito”, junto a Rauw Alejandro, la cantante Shakira saca nuevo tema “Monotonía”, una colaboración con el puertorriqueño Ozuna, y con mensajes muy directos hacia alguien. ¿Será a Gerard Piqué?

La artista no ha confirmado ni desmentido de momento que esta bachata sea autobiográfica, pero muchos de sus seguidores han encontrado en la letra frases que relacionan con la ruptura de Shakira y el futbolista del Barça. “No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, o “nunca dije nada, pero me dolía... Ya sabía que esto pasaría”, son algunas de las “indirectas” musicales.

Pese a culpar a “la monotonía” del fracaso de la relación, Shakira también hace una crítica a su vida en comun: “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos”, o “tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo”.

En alguna estrofa, la de Barranquilla también señala que ella se implicó más en la pareja: “Tú, distante con tu actitud, pero me llenas de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú” o “no me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario”. Ahí es nada.

Sin embargo, Shakira concluye en la letra que “este amor no ha muerto”, aunque está “delirando ya”, y que “de lo que había ya no hay na’”. “Te lo digo con sinceridad, mejor que esto se acabe ya, ya, ya, ya... Que yo te quiero, pero yo me quiero más a mí...”, termina.

En una entrevista concedida a la revista Elle España, Shakira contaba que la música estaba siendo su mejor terapia, “es como ir al psiquiatra, solo que más barato”.

“Gracias a Ozu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción. Espero que les guste”, escribió Shakira este miércoles por la noche en sus redes sociales.

Tanto la canción como el vídeo fueron publicados ayer en todas las plataformas. El videoclip fue codirigido por Shakira y Jaume de LaIguana, un diseñador español con el que la colombiana lleva trabajando más de 15 años. La grabación se llevó a cabo en Manresa y en él se puede ver a la colombiana llorando en una tienda y tras ser atacada con una bazuca, recoge su corazón por el piso y lo lleva en las manos por la calle.