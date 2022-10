Estos son los tres sorprendentes escenarios del videoclip “Monotonía” de Shakira

Shakira y “Monotonía”. La colombiana ha estrenado este jueves su nuevo sencillo, una bachata junto al puertorriqueño Ozuna repleta de referencias y dardos hacia su ex, el futbolista Gerard Piqué.

Un tema que va camino de romper todos los registros por la enorme expectación levantada: antes de publicarse el videoclip, había miles de seguidores conectados a su canal oficial de Youtube y las visitas ya han superado los 10 millones en apenas 15 horas.

La venganza de amor cantada de Shakira se llama “Monotonía” y su videoclip, un impactante montaje de Jaume de Laiguana, se rodó en la localidad de Manresa, en Cataluña, a apenas una hora de Barcelona.

En él, la colombiana aparece en un supermercado mientras suena de fondo su anterior éxito, “Te felicito”. Visiblemente emocionada y tras romper incluso a llorar, un personaje ataviado con un chándal blanco -las redes y muchos analistas ven una clara referencia a Piqué- le dispara con un bazooka que le deja un enorme agujero en el pecho y le hace perder el corazón. Un órgano que late agonizando en el suelo antes de ser pisoteado en la calle por los transeúntes.

“Tú a lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo”, “de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo” “tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú”, canta la colombiana en un “Monotonía”. Una canción de desamor que tiene como gran plató mundial la ciudad de Manresa, capital de la comarca del Bages, precisamente en el corazón de Cataluña.

El videoclip se rodó el pasado 10 de septiembre, hace un mes y medio, en el municipio y despertó una gran expectación por la presencia de Shakira y Ozuna. Pronto se corrió la voz y fueron centenares los seguidores que se acercaron hasta el centro de la ciudad para ver a ambas estrellas, especialmente a la de Barranquilla.

Dirigido por el mencionado Jaume de Laiguana, cineasta catalán de referencia de la artista desde antes de su relación con Piqué y su vínculo con Barcelona, “Monotonía” transcurre entre el supermercado de la cadena Llobet -en la zona de Sagrada Família, en concreto en la vía Roger de Flor, al lado del centro comercial del municipio-, la calle Jaume I -ésta en pleno centro- y los aledaños de la Muralla, en su casco antiguo. Tres sorprendentes localizaciones para el videoclip más impactante de Shakira de los últimos años.