La sorpredente reacción de Belén Esteban al documental de Jesulín de Ubrique: “Si habla, yo responderé”

Hace unos meses, Jesulín de Ubrique desvelaba uno de sus proyectos profesionales a corto plazo. Al más puro estilo Rocío Carrasco, el torero sorprendía con la siguiente información: “Estoy pendiente de hacer una serie documental para una plataforma, un recorrido por mi vida con imágenes, y va a participar mucha gente, compañeros de estudios, médicos, amigos”, deslizaba hace unos meses.

Jesulín de Ubrique en 'El Hormiguero' FOTO: Antena 3

Una noticia que podría convertirse en realidad más pronto que tarde, y a la que Belén Esteban, expareja del protagonista, ya ha reaccionado durante la tarde de este lunes en ‘Sálvame’: “Los hechos hablan por sí solos... Yo creo que no me va ni a nombrar en el documental, pero él tiene el derecho a hacer lo que le dé la gana. Yo no quiero adelantarme a una cosa que no todavía no he visto”, ha comenzado diciendo.

La colaboradora se ha mostrado prudente con el padre de su única hija, una línea que lleva siguiendo desde que la joven decidió que no quería pertenecer al mundo de la farándula: “Yo tengo una vida con mi familia y con mi marido... Yo he hablado muchos años y no digo ni una cosa menos de las que he dicho. Si él en su momento no ha contestado era porque no le daba la gana o porque no le venía bien...”, asegura.

torero jesulin y belen esteban con su hija FOTO: torero jesulin y belen esteban c la razon

Tras preguntarle si, en el caso de que Jesulín hablase de ella en este documental, ella contestaría, Belén Esteban asegura tajante lo siguiente: “Mi familia no ha contestado nunca a nadie, y la persona que nos une, menos todavía, pero sabéis que no quiero hablar de esto... No tengo miedo, pero tengo amor hacia una persona de la que no se puede hablar. Yo no soy muda, y si él habla, no os preocupéis porque yo responderé en lo que a mí se refiera”, concluye..