Entrevista a Chelo García-Cortés: del suicidio de su madre a su mediática relación con Bárbara Rey

Chelo García-Cortés, consolidada periodista convertida en los últimos años en icono de la comunidad LGTBIQ+, presenta sus memorias, ‘Sin Etiquetas’, donde hace un recorrido por su vida e infancia tras el suicidio de su madre, y también por los todas y cada una de las relaciones que la han convertido en la mujer que es a día de hoy.

'Sin Etiquetas' FOTO: Plaza Janés

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha concedido una entrevista a ‘LA RAZÓN’ en la que abarca desde el suicidio de su madre cuando esta tan solo tenía 11 años, a sus relaciones más sonadas como José Manuel Parada o Bárbara Rey. Pasen y lean.

- Chelo, sin etiquetas...

Llega un momento en la vida que parece que tienes que definirte a nivel personal y yo estoy muy cansada de ese tema de salir o no del armario. Yo creo que en pleno 2022 ya le toca a la gente olvidarse de si eres gay, bisexual o lesbiana, porque cada día existen más personas que viven su sexualidad de manera distinta... Llevo muchos años cansada de que me pregunten lo que soy, con quién estoy o con quién he estado. Tengo una pareja desde hace 33 años y la libertad es amar a la persona que quieras, sea hombre o mujer.

- Y eso que en varias ocasiones ha dejado claro en televisión que es bisexual

Es lo que soy, y como en este mundo en el que vivimos te piden que te definas... pues nada. Puedo amar a un hombre o a una mujer. He amado a un hombre con el que he sido muy feliz, pero también he sido muy feliz, y sigo siéndolo, con mi pareja actual, Marta. Creo en la bisexualidad y no entiendo porque hay homosexuales que critican y cuestionar el tema de ser bisexual... A mí me da igual la sexualidad de cada uno, por eso reivindico el derecho a no tener que explicar lo que soy.

- En estas memorias habla mucho de José Manuel Parada, del que se había negado a hablar en televisión

Fue mi pareja y fui muy feliz con él y me sentí deseada como mujer. Siempre he hablado bien de él como pareja porque ha sido un hombre muy importante en mi vida. Hemos tenido diferencias, claro, pero a mí me amó mucho y yo ahora no le pregunto con quién está si no me lo dice él. Me he cansado de que algunos “machitos” juzguen mi relación con Parada, porque fue una relación plena y fue el primer hombre de mi vida y me costó mucho olvidarme de él. Estuve muy enamorada.

Chelo García-Cortés FOTO: Jor Martínez

-En aquella época decían que era una tapadera

(Risas) Pues yo fui muy feliz con aquella tapadera. Me enseñó mucho en todos los sentidos y le admiro personal y profesionalmente. Los que dicen eso seguro que les hubiera gustado estar con él o conmigo

- Supongo que la exposición pública a la que estáis sometidos provoca que todo el mundo se crea con derecho a juzgar todo

Por supuesto, te expones y es lo que te toca. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho pero lo que pido es respeto para las personas que han estado en mi vida. He sido muy tajante y seguiré siéndolo, y hay temas de los que no voy a hablar por respeto y por proteger

- ¿Se puede ser feliz trabajando en un programa duro como ‘Sálvame?

La felicidad es depende cómo la mires, pero la felicidad completa no existe. Yo me siento bien y he aprendido a navegar en el universo ‘Sálvame’ y me siento orgullosa de lo que he conseguido en estos once años, aunque no ha sido fácil. Yo quiero seguir trabajando, pero no solo por el tema económico, sino por mi propia salud mental.

- Además de relaciones sentimentales en este libro abarca mucho el tema de su infancia y del suicidio de su madre

No ha sido fácil. He llorado, me he enfadado y de todo. Tenía once años cuando aquello pasó y mi hermano tenía cinco. Ni he tenido infancia ni tampoco adolescencia... Ha sido muy duro y estuve muchos años enfadada con mi madre porque le preguntaba, ‘¿por qué has hecho esto?’ Cuando alguien decide acabar con su vida siempre piensas que tú has hecho algo, pero claro, qué van a hacer dos criaturas con esa edad... Mi padre estaba enamoradísimo de ella que se queda viudo y que lucha por nosotros como puede. Yo no perdono la ausencia de mi madre, y me libero de todo aquello cuando voy a ‘Supervivientes’ y tengo tanto tiempo para pensar. En aquella época la enfermedad suya yo no sé cómo estaba catalogada, pero mis recuerdos de ella son el psiquiátricos y son muy negros.

Chelo García-Cortés en el posado fotográfico de sus memorias FOTO: Jor Martínez

- ¿Eso se supera?

No se supera, por eso cuando alguien dice que no quiere vivir le digo que piense a los que dejan atrás porque el dolor es infinito y conozco la sensación que se tiene durante muchos años. No se olvida, ese dolor tan solo se amortigua.

- ¿Sigue enfadada con ella?

Ya no tanto, porque me reconcilié con ella y ya no tengo ese dolor que tenía. La sensación de orfandad que tuve cuando fui a recoger el libro de familia tras morir mi padre, ya me hizo convertirme en huérfana del todo... Yo creo que ningún niño ni nadie joven se merece pasar el calvario de que alguien se vaya de su vida de esa manera.

- En el libro dice que hay mucha gente que se acordará de ti por la famosa frase que pronunció Bárbara Rey sobre su noche de amor conjunta

Aquello fue muy fuerte en su momento pero espero que la gente me recuerde por algo más (risas). Estoy muy orgullosa de ese momento y de esa historia, por eso sigo manteniendo esa relación de cariño con ella. Somos amigas desde el año 1969, pasó lo que pasó, pero somos amigas. No nos vemos todos los días pero cuando yo la he necesitado, en la muerte de mi padre, por ejemplo, ha estado a mi lado.