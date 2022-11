Belén Esteban: “Han bajado todas las audiencias, no solo las de ‘Sálvame’”

Los supermercados ‘Día’ han recibido este jueves a su mejor clienta, que no es otra que Belén Esteban. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha protagonizado su segundo encuentro con la prensa a raíz de sus productos de ‘Los sabores de la Esteban’ y lo apropiados que son sus patatas a raíz del Mundial de Fútbol de Catar 2002.

Belén llegaba al citado establecimiento poco antes de la una del mediodía. Y no lo hacía sola. Su marido, Miguel Marcos, y su hija, Andrea Janeiro, también han estado presentes, aunque en un segundo plano, para apoyar la faceta más empresarial de la de Paracuellos.

‘LA RAZÓN’, que ha estado presente en esta cita gastronómica, ha hablado largo y tendido con la protagonista sobre todos los temas de la actualidad. Pasen y lean.

Belén Esteban promociona 'Los sabores de la Esteban' en Madrid FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

- Siguen triunfando los sabores de la Esteban

Sí, la verdad es que estoy muy contenta porque antes tenía las patatas de churrería pero ahora he sacado las de jamón y campesinas y están funcionando muy bien

- Sabes que hay gente que se empeña en decir que estás hundida como empresaria

Eso es el morbo, porque vende más lo malo que lo bueno. A mí ya me da igual y ya tengo a muchos digitales bloqueados, porque hay algunos que dicen que si estoy en la quiebra, que si me voy del programa... Encima hablan de gente anónima y eso es algo que sinceramente no entiendo porque hay que dejar a la gente que no quiere salir

- ¿Tienes pensado ampliar tu imperio gastronómico para 2023?

Sí, voy a sacar más cosas. Yo quería quedarme en diez productos pero he pensado que voy a sacar como mucho catorce. Después de eso ya no voy a sacar nada más, porque esto es algo que lleva mucho trabajo y hay mucha competencia porque son muchos se dedican a esto

- ¿Tienes planes profesionales fuera de España?

Pues en marzo del año que viene nos vamos a París porque queremos meter allí los productos. Tengo la primera reunión y eso ya es un paso. Iré con un traductor porque no entiendo absolutamente nada de francés (risas)

- Hay gente que comentaba que al estar tan inmersa en esta faceta hace que tu papel en televisión pueda ir disminuyendo más con el paso del tiempo

Ahora mismo voy dos días a ‘Sálvame’, porque a mí hasta el mes de abril no me dan el alta completa y ahora tengo un alta “por mejoría”, y eso quiere decir que puedo ir a trabajar, porque yo no he tenido depresión y eso quiero que quede muy claro, pero cuando me pasó lo de la pierna entré en un estado de tristeza. Me viene bien ir a trabajar porque así no estoy en casa todo el día pensando... Yo me he roto la pierna pero con desplazamiento y astillada, y voy a rehabilitación todos los días

Belén Esteban FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

- ¿Hasta cuándo tienes que estar con las muletas?

Es que la muleta es un punto de apoyo porque la pierna se me sigue yendo un poco. Yo creo que para abril ya estaré mejor, aunque estas fracturas son largas y muy pesadas

- ¿Has ido a terapia?

Sí, ella me dice que tengo que mirar para delante. Estoy yendo una vez cada quince días porque necesitaba ayuda a raíz de esto. Yo me negué a saber lo que tenía, y le decía al doctor que no quería saber nada. De hecho es que todavía no he cogido el coche porque todo esto me ha producido muchos miedos. Cuando voy a la rehabilitación no me monto sola en ascensor, aunque estoy intentando superarlo

- ¿Cómo ves el programa ‘Sálvame’ en la actualidad?

Yo lo veo muy bien, pero parece que la gente está encantada de que nos vayamos todos. Si nos fuésemos no nos iríamos solos, porque hay un equipo detrás.

- Hablan mucho de la bajada de audiencias

Pero ha bajado todo de audiencia, no solo ‘Sálvame’, ¿no?

- ¿Has llegado a ver a Sonsoles en su programa?

A mí me gusta mucho Sonsoles, y aunque trabaje en Telecinco yo también puedo opinar. Cuando ella fue a ‘El Hormiguero’ yo le puse un mensaje porque tenemos una relación muy buena y la quiero mucho

- ¿Finalizará en ‘Sálvame’ tu trayectoria televisiva?

Yo el día que acabe quiero acabar con ellos. Eso no quiere decir que deje la tele, pero en vez de ir todos los días pues empezaré a ir un día o así. A mí me encanta la tele.

Belén Esteban concede su primera entrevista en el año 2000 FOTO: Mediaset

- ¿Cuál es el secreto de Belén Esteban para que siga funcionando tanto veinticinco años después?

Yo creo que ser natural. No me escondo y hago una vida normal como cualquier persona

- ¿Y si te preguntamos por política?

Prefiero no hablar, aunque sí quiero decir que estoy con todos los que reivindican la sanidad pública

- ¿Qué opinas de la polémica con el Mundial de Catar? Eres muy futbolera

Tendríamos que haber protestado cuando salió Catar hace años. Yo entiendo que es un país horroroso con algunos temas, y creo que quejarnos ahora no es la solución

- ¿Entiendes la presencia del Rey Felipe allí?

Pues sí, y me criticarán por esto, pero claro que lo entiendo porque es el rey de España