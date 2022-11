Belén Esteban aclara por qué no habla públicamente de su problema con las drogas

Lydia Lozano se ha enfrentado a uno de sus fines de semana más complicados a raíz del regreso de Al Bano a “Sábado Deluxe”, una visita que desentierra el error que cometió la periodista tras asegurar que la hija desaparecida del cantante estaba viva. La colaboradora de “Sálvame” rompió a llorar en cuanto conoció que el italiano sería el invitado de la noche, y aunque en principio aceptó coincidir con él en el plató, finalmente se quedó en casa, argumentando que su anciana madre le había pedido que no fuera para no alargar un sufrimiento que la lleva persiguiendo años.

Sobre esta situación se ha mostrado muy comprensiva Belén Esteban, que también habría declinado referirse a ciertos asuntos en televisión solo por no hacer daño a su madre. De hecho, la tertuliana ha revelado que ella no tiene ningún problema a la hora de recordar “una etapa muy mala de su vida”, en alusión a la época en la que experimentó un serio problema de drogodependencia. “Yo, por mí, hablaría de eso todos los días, me da igual. Pero no lo hago porque hay una persona que quiero mucho, que es mi madre, que sufre con eso”, ha explicado la colaboradora de “Sálvame”.

Belén Estaban en una imagen reciente FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Aunque Belén Esteban no suele pronunciarse abiertamente sobre esta etapa difícil de su vida de la que, por fortuna, ya ha salido, de vez en cuando sí comparte algún comentario con el que deja claro que, para ella, no hay ningún tabú sobre este asunto. Recientemente, cuando Kiko Rivera insinuó que había empezado a coquetear con las drogas por culpa de los problemas con su madre, Isabel Pantoja, la tertuliana se mostró muy crítica con el DJ: “Los que hemos estado en la droga es porque nos ha dado la gana. Me parece muy feo que culpes a tu madre de esto. Cada familia hace lo que puede y lo gestiona como puede, que es un tema muy jodido”.