Luisa Carrasco, madre de Antonio David, interviene por primera vez en un medio de comunicación a sus casi 90 años

Antonio David ha protagonizado uno de sus directos más épicos en la noche del pasado domingo. El que fuese colaborador de Mediaset ha tratado varios temas, entre los que se encuentran la polémica de Jorge Pérez y Alba Carrillo y la batalla judicial que han protagonizado recientemente Olga Moreno, su todavía mujer, y Rocío Carrasco, su ex y madre de dos de sus hijos.

Antes de entrar en materia, cabe destacar que el padre de Rocío Flores se dejó ver visiblemente emocionado y sin poder contener las lágrimas en dos ocasiones. La primera de ellas debido al emotivo mensaje de una de sus seguidoras, el cual le costó terminar de leer. La segunda no es otra que su madre, Luisa Carrasco, quien llamó a Antonio David durante la emisión de este directo: “Me está llamando mi madre”, les decía a sus más de diez mil espectadores.

Olga Moreno, la madre de Antonio David y Antonio David FOTO: Mediaset

Luisa desconocía que su hijo estaba en directo, a pesar de que él había intentado comunicarse con ella para que en esa noche no le llamara: “Mamá, te he llamado antes y era para decirte que iba a hacer un directo esta noche, y que no me llamaras, pero como no me has cogido el teléfono...”, bromeaba.

A continuación, la progenitora de Antonio David quiso mandarle un mensaje a los seguidores del clan Flores-Moreno, y para ello el youtuber hizo uso de su altavoz: “Os doy las gracias a todo el mundo porque te miren bien y te traten bien. Solo pido al señor que todo salga limpio y todo salga bien. Suerte para todo el mundo que te quiere”, desliza Luisa Carrasco, despertando las lágrimas de su hijo y la emoción y ternura en los espectadores.

Ante este momento, Antonio David ha querido explicarle a su público lo que significa su madre para él: “Fijaos los casi 90 años que tiene, tiene una velocidad en su cabeza y una claridad que es increíble, y entonces yo no puedo permitirme el lujo de decirle mamá te cuelgo mañana te llamo’, no, tengo que hablar con ella todos los días”.