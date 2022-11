Marta Riesco anuncia sus planes de boda con Antonio David

Rocío Flores ayer ejerció de maestra de ceremonias de una gala en la que recibió también un galardón por su carrera como influencer. La hija de Antonio David Flores vivió ayer una de sus noches más especiales y Marta Riesco no quiso perderse este día tan especial para ella. La periodista cubrió el evento para el programa en el que trabaja, ‘Fiesta’, y, aunque la hija de Rocío Carrasco era la protagonista indiscutible de la noche, lo cierto es que la pareja del exguardia civil también fue una de las reinas de la noche.

Marta Riesco atendió a los medios antes de que comenzase el evento de uñas y hablo abiertamente sobre su futuro con Antonio David Flores. La periodista anunció que en breves podría pasar por el altar con el padre de Rocío Flores. Según contó la reportera, el exguardia civil le pide que se case con ella diariamente y que la boda se puede producir “antes de lo que os pensáis”. Marta Riesco está deseando pasar por el altar con el que considera el hombre de su vida pero está esperando a que el compromiso de oficialice con pedida de mano oficial bajo la Torre Eiffel de París. Sin duda, la periodista es una romántica empedernida que quiere cumplir su cuento de hadas y sellar su relación en la ciudad del amor.

Antonio David Flores y Marta Riesco FOTO: CONTACTOPHOTO CONTACTOPHOTO

Marta Riesco está viviendo ahora uno los mejores momentos de su vida. Después de que saliese a la luz su relación con Antonio David Flores, la reportera atravesó sus horas más bajas y se tuvo que retirar un tiempo del foco mediático. Pero después de la tormenta llega la calma y ahora está felizmente enamorada y trabajando de nuevo en Telecinco haciendo lo que más le gusta. Así se lo hizo saber a todos sus seguidores con este mensaje a través de su cuenta de Instagram: “Han intentado hundirme, que no continuara con mi trabajo, que me apasiona; que rompiera con mi pareja de todas las maneras posibles y que también fuese insegura, que no quisiera salir a la calle, que dudase de mi profesionalidad, de mi físico y puedo decir que he ganado esa batalla, me siento muy feliz”.¿Será el 2023 el año en el que veamos a la periodista vestida de novia pasando por el altar?