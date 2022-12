El chófer de María Teresa Campos se pronuncia tras ser acusado de “traidor”y de filtrar información a la prensa

Han pasado tan solo unos días desde que el nombre Gustavo Guillermo saliese a la luz pública, y no precisamente para bien. Se trata del chófer y mano derecha de María Teresa Campos durante varias décadas,, quien atraviesa sus horas más difíciles a raíz de que el programa ‘Sálvame’ haya dejado entrever que podría ser el colaborador necesario a la hora de filtrar a la prensa la famosa comida protagonizada por Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Alejandra Rubio y Belén Ro (a la que también se le acusa) en casa de la matriarca del clan Campos.

La periodista María Teresa Campos y Gustavo ( Chófer ) por las calles de Madrid. FOTO: USG GTRES

Después de hacerse público que fue Belén Ro la que filtró a la prensa la comida que la malagueña dio en su casa el pasado mes de agosto , cada vez cobra una mayor fuerza la teoría de que fue el chofer quien mintió a la prensa diciendo que había sido Alejandra Rubio la persona encargada de filtrar esa información. Una situación ante la que Terelu Campos se mostró muy decepcionada la pasada semana, y así lo manifestó en pleno directo: “He aplicado el sentido común y he llegado a conclusiones que sé que no son erróneas... Ayer mantuve una conversación con Gustavo y me recriminó un poco que por qué no le había llamado a él. Yo le dije que no sentía que tuviera que ser yo quién lo llamara a él, yo he dado por hecho cosas que son así”, deslizaba la presentadora.

Terelu Campos en una imagen reciente FOTO: Gtres

Por su parte, Gustavo ha reaparecido visiblemente tranquilo y, como no podía ser de otra manera, al lado de María Teresa, a quien la familia quiere mantener lejos de todo lo que suceda en el ámbito mediático: “No voy a decir nada, pero mi relación con Terelu es buena, buena, buena. La relación es buena con las dos” ha asegurado. Aunque prudente y parco en palabras, ha querido dejar claro que no ha sido el topo en toda esta historia: “¡Por Dios! Tú me conoces... Bueno, muchas gracias. Hasta luego”, concluye.