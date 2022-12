Quién es Gustavo, el chófer que podría tracionar a María Teresa Campos tras tres décadas juntos

La sombra de la traición persigue a Gustavo en la última semana. El chófer de María Teresa Campos, y también amigo de la familia desde hace muchos años, podría estar detrás de la famosa llamada a la prensa el día que Alejandra Rubio, Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Belén Ro y Kiko Hernández se desplazaron hasta casa de la veterana presentadora para celebrar una comida.

Este viernes, Terelu Campos ha confesado que se siente “muy decepcionada” con una persona a la que consideraba como uno más de la familia: “He aplicado el sentido común y he llegado a conclusiones que sé que no son erróneas”. Con esto se refiere a que, a raíz de la retirada de la matriarca de la vida pública, han existido algunos movimientos sospechosos que ahora apuntan hacia Gustavo, más allá de la última filtración.

“Ayer mantuve una conversación con Gustavo y me recriminó un poco que por qué no le había llamado a él. Yo le dije que no sentía que tuviera que ser yo quién lo llamara a él, yo he dado por hecho cosas que son así”, cuenta Terelu, dejando entrever posteriormente que este habría colaborado con Belén Ro a la hora de filtrar aquella famosa cita a los medios de comunicación. “Cuando acabó la conversación él entendió perfectamente mis sentimientos y lo que había ocurrido. Él me manifiesta que no había sido consciente y yo le digo que voy a hacer un ejercicio para creerlo porque, si no es consciente, me parece una torpeza por su parte”, ha explicado la hermana de Carmen Borrego.

Gustavo lleva casi treinta años al lado de las Campos, y más allá del ámbito profesional, siempre ha sido considerado uno más dentro del clan, tanto es así que el pasado año concedió dos exclusivas junto a María Teresa para darse a conocer ante el gran público. Es conocedor de todas y de cada una de las intimidades familiares, y aunque durante mucho tiempo ha sido leal, cabe la posibilidad de que en algún momento, a corto o medio plazo, traicione a la familia contando muchos de sus secretos.