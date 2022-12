El zasca de Fayna Bethencourt a Rocío Carrasco tras anunciar que contará su historia de malos tratos: “Esto no se vende”

El nombre de Fayna Bethencourt se ha convertido en uno de los más pronunciados en las últimas semanas, todo ello a raíz de que su ex, ‘El Yoyas’, se encuentre en busca y captura de la policía tras no haberse presentado para ingresar en prisión por su condena de malos tratos.

Carlos "El Yoyas" y Fayna Bethencourt en una imagen de archivo FOTO: Instagram

La pasada semana, Carlos Navarro concedía una polémica entrevista en la que intentaba, una vez más, blanquear su imagen pública dejando claro que nada de lo que se había dicho (y tampoco la sentencia) se correspondía con la realidad. Ante esto, la indignación de Fayna ha ido aumentando, y aunque todo está en manos de su equipo de abogados, la protagonista ha decidido dar un paso al frente para narrar el calvario que vivió junto al que fuese concursante de Gran Hermano.

“Hablo desde el corazón y lo hago desde mi programa, mi casa que es @a_la_que_salta_show. En unos días en YouTube. Esta historia tiene un principio y un camino hasta llegar aquí. Con toda la verdad y sin cobrar nada, porque esta situación no se vende, me niego rotundamente a hacerlo. Por los míos, por ellas, por mí”, ha escrito junto a una fotografía suya en la que aparece sentada contando su historia.

Lo cierto es que han sido muchos los que han aplaudido esta decisión, y otros los que han visto una clara indirecta hacia Rocío Carrasco, quien contó su verdad sobre el calvario que sufrió junto a Antonio David pasando por caja. Sin embargo, Fayna ha querido destacar que lo hace de forma totalmente desinteresada porque considera que ‘El Yoyas’ debe pagar lo que hizo pero debe hacerlo de cara a la Justicia, no en un plató de televisión: “Esta situación no se vende y me niego rotundamente a hacerlo”, recalca una Fayna Bethencourt decidida a mostrarse a corazón abierto.