Hablamos con Gloria Camila sobre su nueva iniciativa fuera de la televisión

Desde que Gloria Camila fuese expulsada de ‘Pesadilla en el Paraíso’ el pasado mes de octubre’, su vida experimentó un giro de ciento ochenta grados. La hija de Ortega Cano y de Rocío Jurado decidió retirarse de la vida pública para tratar sus problemas de salud mental, muchos de ellos derivados de la gran exposición a la que ha estado sometida tanto ella como su familia durante los últimos tiempos.

Eso no ha impedido para que la joven haya continuado con su vida fuera de los focos. De hecho, ella misma se ha encargado de anunciar de la que será su nueva iniciativa a corto plazo (que no proyecto en sí ni tampoco trabajo) a través de sus redes sociales.

“Este viernes 20 a partir de las 17:00 horas, tendréis durante todo el finde hasta el domingo 22 a las 21:00 horas “GLO STORE” para que podáis ver, probar y comprar toda mi ropa y muchas más prendas, de todas las tallas, todos los estilos, todos los colores y mucho más”, ha anunciado en su cuenta oficial de Instagram.

Para aclarar todas las dudas y mal entendidos que pudiesen tener lugar, LA RAZÓN ha querido ponerse en contacto con la propia Gloria Camila, quien amablemente ha atendido a este medio: “Quería darle una nueva vida a la ropa, porque hay muchas cosas que ya no me pongo o que no uso. Mucha gente me pregunta de dónde son las cosas y he preferido que tengan la opción de verlas en persona, para que puedan probárselas y ver cómo les quedan y poder comprarlas directamente”, ha comenzado diciendo, asegurando que, antes de tener esa original idea, ella “daba esa ropa a la iglesia”, pero considera que “hay prendas en buen estado y muy monas” a la que darle una nueva vida.

Con respecto a lo que se ha podido publicar en algunos medios, Gloria aclara que estos productos que se pondrán a la venta, tanto suyos, como de algunos familiares y amigos “no son de su marca de ropa” sino “ropa que ya no se pone, algunas prendas incluso con etiqueta”, y que en vez de venderlo en ciertas aplicaciones, prefiere enfocar su venta de esta otra forma.

Respecto a la forma de cobro, y antes de que las críticas llegan hacia su persona, algo habitual en los últimos dos años, la hermana de Rocío Carrasco explica claramente lo siguiente: “Todo es legal. Lo cobramos con datáfono y también hay la opción de pagar en efectivo. Yo ya he hablado con los bancos y con el asesor, además yo es que soy autónoma y puedo hacerlo”

Gloria Camila Ortega en una imagen de archivo FOTO: Jesus Briones GTRES

Como ya ha comentado, esta iniciativa tendrá lugar desde este mismo viernes 20 a partir de las 17:00 hasta el domingo 22. Además, para todos aquellos que hagan una compra superior a 65 euros, a modo de regalo, tendrá lugar un cóctel en el que también estará presente la propia Gloria.

Una nuevo reto por el que la protagonista se muestra contenta, y que coincide casi en el tiempo con la inauguración de la sala de exposiciones que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha cedido a su padre para que este muestre toda su trayectoria taurina, que tendrá lugar en la tarde de este mismo jueves.