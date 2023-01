Gloria Camila ataca a Ana María Aldón: “Mujeres con nombre de vírgenes, no son como suena”

La hija de Ortega Cano está en guerra con la madre de su hermano pequeño desde hace mucho tiempo. Pero ahora que su padre también ha entrado al conflicto y se ha posicionado contra Ana María Aldón tras su divorcio, la lluvia de zascas no ha hecho más que empezar y parece que este enfrentamiento va para largo.

La última en atacar a Ana María Aldón ha sido Gloria Camila que, a raíz del hit de Shakira atacando a Piqué, ha querido cambiar una estrofa de la canción para dedicársela a la que fue mujer de su padre durante más de diez años y atacarla sin piedad. En la canción de la artista, la expareja del futbolista canta que “tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena”, refiriéndose a la actual pareja de Piqué, Clara Chía. Y Gloria Camila, con esto, ha hecho un juego de palabras, y ha cambiado la frase por “mujeres con nombre de vírgenes, son como suena”, haciendo una clara alusión a Ana María Aldón.

Ana María Aldón y Gloria Camila FOTO: Gtres

Sin duda,ha sido un durísimo golpe que ha querido compartir con sus casi 900.000 seguidores en su cuenta de ‘Instagram’. No sabemos que le habrá parecido a Ortega Cano este ataque tan ingenioso por parte de su hija a la que es la madre de su hijo menor, José María, pero lo cierto es que Ana María Aldón no está pasando una buena temporada después de que comenzase este conflicto con el torero y con todo el clan Ortega.

Conchi Ortega también ha sido una de las que más ha atacado a Ana María Aldón estos últimos meses. “Yo no me escondo de lo que digo. Me dijeron que entrase en directo y yo dije que suficiente manchado estaba el apellido Ortega Cano. Está hablando un día sí y otro también de la familia. No quiero entrar en polémicas. Siento que mi apellido está tirado por los suelos” decía en una de sus últimas intervenciones televisivas sobre la diseñadora. La andaluza, sobre esta acusación, respondía tajante: “Yo he contado mi vida. No he ensuciado ningún apellido. Yo lo que hablo detrás, lo hablo aquí delante también. Eso lo quiero dejar claro”