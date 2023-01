Marisa Jara habla públicamente sobre el aborto del bebé que estaba esperando: “Son cosas que te dejan echa polvo”

Marisa Jara anunciaba el pasado el pasado mes de diciembre la mejor de las noticias. Tras más de veinte operaciones, (teniendo en cuenta sus dificultades para convertirse en madre) se sometía a varios tratamientos de fertilidad, y terminó por quedarse embarazada. Un embarazo que definía como un “milagro”, ya que los médicos le habían dicho que era imposible que concibiese de manera natural. Un bebé muy deseado que llegaba cuando menos lo esperaba y que esperaba con tanta ilusión como felicidad.

Para su tristeza, días después de anunciarlo y gritar al mundo su felicidad, la modelo sufría un aborto espontáneo a punto de cumplir el primer trimestre de embarazo. Una terrible pérdida que dejaba devastada a Marisa y que, con el apoyo incondicional de su pareja, Miguel Almansa, de su familia y de su pequeño Tomás supera poco a poco.

Marisa Jara during a medical check-up in Seville. FOTO: Pilar Zambrano GTRES

Así lo ha contado ella misma en su reaparición en la jornada inaugural del Salón Internacional de Moda Flamenca de Sevilla, SIMOF: “Me encuentro muy bien, muy contenta. Son temas complicados, son cosas que pasan y que bueno, que te dejan echa polvo pero como siempre, sabéis, yo soy muy positiva. Siempre intento mirar hacia delante, ver la parte buena y ya está”.

“Ya tengo a Tomás, a mi bebé, y no puedo pedir más. Hay tantísimas mujeres que ni si quiera tienen un bebé y que lo desean, que yo no puedo ser tan egoísta. Dentro de lo que cabe estoy contenta porque encima tengo que estar agradecida” ha confesado con sinceridad. Y es que a Marisa se le ilumina la cara cuando habla de su hijo que, como presume orgullosa, “le quita las penas a cualquiera. Es un niño, y no es porque sea mi hijo, pero es un niño muy especial”. “Su padre y yo estamos veinticuatro horas, las que podemos, cuando no trabajamos estamos con él. Y un día como hoy, que tenemos un evento o que tenemos que trabajar, lo echamos tanto de menos. Es un niño que te llena el corazón” asegura.