Marisa Jara pierde el bebé que esperaba

El pasado mes de abril Marisa Jara cumplió el sueño de su vida al convertirse en madre por primera vez a los 42 años después de una durísima y larga lucha por quedarse embarazada. Un niño muy deseado llamado Tomás que nació en Sevilla llegaba a la vida de la pareja. Y hace tan solo veinte días, la modelo anunciaba que su felicidad era por duplicado, ya que estaba de nuevo embarazada.

Pero, lamentablemente, tal y como publica este martes, en exclusiva la revista ‘Lecturas’, la sevillana ha perdido el bebé que esperaba.

Fue hace apenas tres semanas cuando la diseñadora de joyas anunciaba en una publicación que estaba embarazada por segunda vez, ocho meses después del nacimiento de su hijo Tomás. Un ‘milagro’ que no podía hacerla más feliz y que confesaba que había sido totalmente inesperado, ya que tras superar un cáncer y 19 intervenciones quirúrgicas por la endometriosis que padece, los médicos le dijeron que no podría ser madre de manera natural: “Tomasito es un bebé in vitro y ahora voy a ser madre de manera natural. ¡Nunca pensé que iba a ser tan feliz! Estoy embarazada de dos meses y dos semanas”, confesaba pletórica.

Un durísimo varapalo para Marisa Jara que coincide con estas fechas tan especiales.